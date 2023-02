V Michiganu v strelskem napadu umrle tri osebe, še pet je ranjenih

Policija je potrdila tri smrtne žrtve, še pet ljudi so prepeljali v bolnišnico. Nekateri od ranjenih so po besedah Rozmana v smrtni nevarnosti.

Strelec si je kasneje sodil tudi sam, poroča CNN. Policisti so zaradi smrti osumljenca sprostili varnostne ukrepe. "Študentje zdaj po kampusu lahko hodijo prosto," je dejal Rozman.

Motiv za strelski napad še ni znan. Policisti zato pozivajo vse morebitne priče, da svojo izjavo podajo policiji.

Še preden so našli truplo osumljenca, pa so policisti študente pozivali k varnosti. "Trenutno si več sto policistov in drugih predstavnikov varnostnih sil v kampusu prizadeva zagotoviti varnost in identificirati ter prijeti osumljenca," je sporočil Rozman.

Univerzo v Michiganu glede na podatke na uradni spletni strani obiskuje več kot 50.000 študentov. Celoten kampus se razteza na več kot 21 kvadratnih kilometrih.