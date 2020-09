V migrantskem centru v Grčiji prva smrtna žrtev covida-19

O okužbah med migrant poročajo tudi z grškega otoka Lezbos. Po nedavnem požaru v tamkajšnjem prenatrpanem migrantskem centru Moria so v začasnem taborišču, kamor so premestili del prosilcev za azil, potrdili več kot 240 okužb z novim koronavirusom.

Grški minister za migracije Notis Mitaraki je v nedeljo sporočil, da so iz taborišč na grških otokih premestili vse otroke brez spremstva. V Grčiji je skupaj okoli 100.000 migrantov, večinoma so nameščeni v začasnih taboriščih ter v hotelskih sobah in stanovanjih.

Grške oblasti so v nedeljo sporočile, da se je v zadnjem dnevu z novim koronavirusom okužilo 218 ljudi, covidu-19 pa so podlegli trije. Od začetka pandemije so v Grčiji potrdili 17.444 okužb in 379 smrti zaradi novega koronavirusa.