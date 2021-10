V Milanu strmoglavilo manjše letalo, umrlo osem ljudi

Strmoglavilo je na dvonadstropno stavbo v bližini postaje podzemne železnice San Donato. Stavba je bila zaradi obnove v času nesreče prazna, sicer pa se uporablja kot prostor za pisarne in parkirišče za avtobuse. Na mestu nesreče je nato izbruhnil požar, na kraj pa je nemudoma prispelo več sto gasilcev, policistov in reševalcev.

Umrlo je šest potnikov, med drugim tudi otrok, in dva člana posadke. Šlo naj bi za tuje državljane, domnevno Francoze.

Očividci, ki živijo okoli 200 metrov od kraja nesreče, so za italijanske medije povedali, da so zaslišali močan hrup, ko so pogledal skozi okno, pa so zagledali 'ognjeno kroglo'. "Motor je zajel požar, letalo pa je hitro padalo. Nobenih manevrov ni bilo videti, letalo je samo strmoglavilo," so dejali.