V Milanu za spolne napade na več žensk aretirali še štiri osumljence

Italijanski policisti so aretirali še štiri osumljence, povezane s primerom spolnih napadov na več žensk. Storilci so ženske napadli lansko silvestrovo v Milanu. Gre za egiptovske državljane, stare 19 oziroma 20 let, so sporočili milanski policisti.

Aretirani so osumljeni spolnih napadov na več žensk na osrednjem trgu v Milanu v noči s 31. decembra 2021 na prvi januar 2022. V enem primeru naj bi osumljenci spolno napadli dve mladi ženski iz Nemčije, v drugem primeru pa dve Italijanki, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Osumljenci naj bi ženske spolno nadlegovali ter eni od njih ukradli mobilni telefon in torbico. Pred tem so do letošnjega maja v povezavi z dogajanjem na silvestrovo, ko se je v množici po metropoli pripetilo več tovrstnih napadov, aretirali pet moških, med njimi dva mladoletnika. Primer je velik nemir med drugim sprožil tudi zato, ker je spominjal na dogodek v Kölnu v Nemčiji na silvestrovo 2015/16, ko so napadalci pri katedrali in na glavni železniški postaji spolno nadlegovali in okradli več žensk. Večina osumljencev je izvirala iz držav Severne Afrike.