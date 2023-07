V Milanu zagorel dom upokojencev, umrlo šest oseb

Umrlo je pet žensk in moški. Dve osebi, ženski, stari 69 in 87 let, sta v požaru zgoreli, ostale smrti so bile posledica vdihavanja dima. Med 81 poškodovanimi, ki so bili sprejeti v bolnišnice, je stanje dveh kritično, pri 14 je stanje resno, ostali pa nimajo hujših poškodb.

"Požar je izbruhnil v eni od sob, v kateri sta bili dve ženski, ki sta zgoreli," je povedal milanski župan Giuseppe Sala, ki si je ogledal požarišče. Dodal je, da so gasilci iz zgradbe rešili 170 ljudi, pri čemer so jih morali večino na varno odnesti v naročju. "Bilanca te nesreče je izjemno tragična," je dejal Sala.

Kot so na Twitterju sporočili gasilci, vzrok požara še ni znan, verjetno pa je šlo za nesrečo.

Stavba ni več primerna za bivanje

Trinadstropna stavba, v kateri se nahaja dom upokojencev, je last milanske občine, jo pa že nekaj let upravlja zasebnik. V požaru je bila močno poškodovana in ni več primerna za bivanje. Zgradba je sicer iz leta 1920, dom upokojencev je v njej od leta 1955.

V njej je prostora za 210 oseb, v času požara jih je bilo tam 167. Večina stanovalcev je bila nepokretnih, številni z demenco.