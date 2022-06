V Milanu zapirajo vodnjake in pozivajo k 'toplejšim' domovom ter pisarnam

V Milanu bodo v okviru omejitev porabe vode zaradi suše izklopili vodnjake. Ukrep so napovedali po tem, ko je širša regija Lombardija razglasila izredne razmere, ki bodo trajale do 30. septembra, in županom odredila, naj omejijo nepotrebno porabo vode. Odlok predvideva zaprtje vseh vodnjakov, razen tistih, v katerih so prisotne živali in rastline. Še naprej bodo delovale fontane, namenjene pitju, saj se temperature v Milanu že več tednov gibljejo nad 30 stopinj Celzija, kmalu pa naj bi prišel nov vročinski val. Poleg tega prebivalce spodbujajo, naj domov in pisarn ne hladijo preveč.

Vodnjak, pitnik, fontana "Izredne razmere zaradi suše se nadaljujejo, zato je treba sprejeti ukrepe," je sporočil župan mesta Giuseppe Sala in občane pozval, naj zmanjšajo porabo pitne vode, ter dejal, da bodo namakalni sistemi, ki zalivajo javne trate in zelene površine, ustavljeni, razen na območjih z novo posajenimi drevesi. Pri tem je dodal, da bo treba temperature v pisarnah, trgovinah in domovih ohranjati na 26 stopinjah Celzija ali več, da bi zmanjšali porabo energije in tveganja za izpad elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Župan sicer ni povedal, kdaj točno bodo ukrepi začeli veljati. V različnih delih Italije ni deževalo že štiri mesece. Reka Pad je na najnižji ravni v zadnjih 70 letih. Občine po vsej državi so omejile porabo vode. Pomanjkanje vode pa ogroža tudi pridelke v severnih italijanskih deželah Piemont, Lombardija in Emilija - Romanja.