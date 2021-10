V minibusu na avstrijsko-madžarski meji odkrili trupli migrantov

Avstrijski vojaki so v kraju Siegendorfer Puszta vozilo ustavili, ker jim je bilo sumljivo. Po ustavitvi minibusa je voznik zbežal, iz vozila pa so začeli bežati tudi potniki. Na območje je prihitela policija in začelo se je obsežno iskanje vseh, ki so bili v vozilu. Pri tem je pomagala tudi madžarska policija.

Skupaj so prijeli 26 oseb, večinoma gre za Sirce in Kurde. Njihovo zdravstveno stanje je bilo načeloma dobro in niso potrebovali zdravniške pomoči. V vozilu ni bilo žensk ali otrok, policija pa še vedno vodi iskalno akcijo za primer, da je bilo v minibusu še več oseb. Prav tako policija še vedno išče voznika vozila, pri čemer si policisti pomagajo tudi s helikopterjem in policijskimi psi. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, bi bil lahko pobegli voznik oborožen.