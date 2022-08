Jamarji v Missouriju rešili psa, ki je bil dva meseca ujet pod zemljo

6. avgusta je več manjših skupin jamarjev, ki sta jih vodila Rick Haley in Gerry Keene, v okrožju Perry vstopilo v obsežni jamski sistem Berome Moore, da bi v okviru projekta Fundacije za raziskovanje jam kartirali jamo.

Namesto tega pa so globoko v jami naleteli na psa in stekla je zahtevna reševalna akcija. Haley in Keene sta se morala spustiti 150 metrov globoko do njega. "Pes ni bil v dobrem stanju, toda premikal je glavo, zato sem po tleh razgrnil športno torbo in dal vanjo odejo. Stopil je nanjo in se usedel, ker je prepoznal, da je to najbolj suha, najtoplejša in najmehkejša stvar, ki jo je videl po dolgem času," je za CNN opisal Haley. "Zdelo se mi je, da ni poškodovan, ampak, fant, res je bil podhranjen. Bila sta ga sama kost in koža!" je še dejal.