V Mjanmaru iz zapora izpustili ameriškega novinarja

37-letnega ameriškega novinarja Dannyja Fensterja, ki je bil glavni urednik spletne strani Frontier Myanmar, so maja letos pridržali na mednarodnem letališču Jangon, ko je skušal zapustiti državo in se vkrcati na let v ZDA. Je eden od številnih lokalnih novinarjev, ki so jih pridržali po februarskem vojaškem udaru. Po poročanju Frontierja je Fenster prej delal za Myanmar Now, neodvisno stran z novicami, ki je bila kritična do vojske vse od državnega udara.