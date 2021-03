V Mjanmaru nad protestnike s pravimi naboji, več mrtvih

Dve osebi sta bili ubiti med spopadi na protestu v drugem največjem mestu Mandalay, poročajo priče in lokalni mediji, še eno osebo so policisti ustrelili v glavnem mestu Yangon, poroča Reuters. V Yangonu so protestniki s pomočjo improviziranih barikad iz pnevmatik in bodeče žice blokirali glavne ceste in skušali upočasniti policijo.

Četrta oseba je bila umorjena v središču mesta Myingyan, je dejala 25-letna študentska aktivistkaMoe Myint Hein, ki je bila med protestom ustreljena v nogo. "Na nas so začeli streljati s pravimi naboji. Eden je bil umorjen, mlad fant, najstnik, ustreljen v glavo," je po telefonu povedala zaReuters.Ranjenih je bilo še najmanj 10 ljudi.

V Mjanmaru množični protesti potekajo že vse odkar je vojska pred mesecem dni z vojaškim udarom strmoglavila civilne oblasti pod vodstvom Aung San Suu Kyi.Protestniki zahtevajo odhod hunte in izpustitev zaprte voditeljice ter drugih predstavnikov civilnih oblasti.

Vojaška hunta je tudi vložila kazenske obtožnice proti več pridržanim novinarjem, med njimi je fotograf ameriške tiskovne agencije Associated Press.