V Mjanmaru se začenja sojenje odstavljeni voditeljici Aung San Su Či

Več kot štiri mesece po vojaškem udaru bodo v Mjanmaru začeli s sojenjem nekdanji voditeljici Aung San Su Či. Obtožujejo jo številnih dejanj, med drugim tudi tega, da je nepravilno uvozila walkie-talkije in kršila koronavirusne omejitve. Njena odvetniška ekipa obtožbe zanika in trdi, da gre le za načrtno delovanje politike, ki želi očrniti njen ugled. "Upamo na najboljše, vendar pa smo pripravljeni na najhujše," so še dejali pred zaslišanjem.

Danes bodo na sojenju odstavljene mjanmarske voditeljice Aung San Su Či, več kot štiri mesece po vojaškem udaru, spregovorile prve priče. Mjanmar medtem skoraj vsak dan, odkar je državni udar februarja odstavil njeno vlado in končal desetletni poskus z demokracijo, pretresajo protesti. Po podatkih lokalne nadzorne skupine je množična vstaja naletela na brutalno vojaško represijo, v kateri je bilo ubitih več kot 850 ljudi. Hunta je zoper Nobelovo nagrajenko vložila tudi vrsto obtožb, od nezakonitega sprejetja 11 kilogramov zlata do kršitve zakona o tajnosti iz kolonialne dobe, poroča The Guardian.

icon-expand Hunta je zoper Nobelovo nagrajenko vložila vrsto obtožb. FOTO: AP

Njena pravna ekipa je sicer zanikala kakršno koli napačno početje Aung San Su Či. Obramba bo danes križno zaslišala priče zaradi obtožb, da je med lanskimi volitvami neupravičeno uvažala walkie-talkije in da je med lanskimi volitvami kršila koronavirusne omejitve. Odvetniki, ki so se z njo smeli sestati le dvakrat, odkar je v hišnem priporu, so povedali, da pričakujejo, da se bo sojenje končalo do 26. julija. Zaslišanja v tej zadevi bodo potekala vsak ponedeljek. Če bo 75-letna Aung San Su Či obsojena po vseh obtožbah, ji grozi več kot desetletje zapora. "Upamo na najboljše, vendar pa smo pripravljeni na najhujše," je pred zaslišanjem v prestolnici Naypyidaw povedal Khin Maung Zaw, eden od njenih odvetnikov. Jutri naj bi se začel še ločen primer, v katerem je obtožena vstaje.

Aung San Su Či je v času vladanja prejšnje hunte pred izpustom leta 2010 več kot 15 let preživela v hišnem priporu. Njen mednarodni položaj se je po valu vojaškega nasilja, ki je bil usmerjen proti budistični večini v marginalizirani muslimanski skupnosti Rohinga, zmanjšal, vendar pa znotraj države še vedno uživa veliko podpore in je cenjena kot simbol demokracije. V četrtek so jo doletele še dodatne obtožbe zaradi korupcije, ker naj bi nezakonito sprejela več kot 495 tisoč evrov gotovine in približno 11 kilogramov zlata. Njen odvetnik je nove obtožbe, zaradi katerih Aung San Su Či grozi še daljša zaporna kazen, označil za absurdne. "Gre za politično zaledje, ki jo želi držati stran od središča države in uničiti njen ugled," je dejal. Združeni narodi človekove pravice v Mjanmaru ocenili za katastrofalne Od državnega udara je Mjanmar močno padel na ravni zagotavljanja človekovih pravic, je v petek dejala vodja za pravice pri Združenih narodih Michelle Bachelet in dodala, da je bilo za krizo odgovorno le vojaško vodstvo. Obtožila je tudi obsežne aretacije aktivistov, novinarjev in nasprotnikov režima, pri čemer se je sklicevala na verodostojne vire, ki pravijo, da je vsaj 4804 oseb še vedno v arbitrarnem pridržanju.

icon-expand Vstaja je naletela na brutalno vojaško represijo. FOTO: AP

Vodja hunte Min Aung Hlaing je svoj prevzem moči upravičil z navedbo domnevnih volilnih prevar na novembrski anketi, na kateri je zmagala stranka nekdanje voditeljice. Hunta je sicer že prej dejala, da bo v dveh letih izvedla nove volitve, vendar je tudi grozila, da bo razpustila Nacionalno ligo za demokracijo. Phil Robertson iz nevladne organizacije Human Rights Watch je medtem dejal, da so obtožbe zoper Suu Čijevo lažne in politično motivirane ter da bi jih bilo treba zavreči, kar bi tudi pripeljalo do njene takojšnje in brezpogojne izpustitve.