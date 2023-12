V množičnem pretepu na šoli 49 poškodovanih: dijak uporabil solzivec

Pet učencev, starih 14 in 15 let, se je sprlo na šolskem dvorišču zaradi žoge. Po poročanju Bilda je nato eden od dijakov posegel po solzivcu in napadel vrstnike. V nadaljevanju so se vmešali še drugi dijaki in izbruhnil je množičen pretep. Dve učiteljici sta ga skušali prekiniti, a sta dijaka tudi njiju poškropila s solzivcem.

Posredovala je tudi ravnateljica šole, ki pa je, potem ko so jo dijaki odrinili, padla in si zlomila prst. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico.