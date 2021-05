V množičnem streljanju na Floridi dva mrtva in številni ranjeni

Do streljanja je prišlo nekaj po polnoči po lokalnem času pred klubom, kjer je potekal koncert. Trije neidentificirani napadalci so izstopili iz belega terenskega vozila ter z avtomatskim orožjem in pištolami začeli naključno streljati v zbrano množico, poročajo tuje tiskovne agencije. Trojica se je nato vrnila v avto in pobegnila.

Ekipe nujne pomoči so v bolnišnico prepeljale najmanj 20 ljudi, najmanj ena oseba je v kritičnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sem na prizorišču novega ciljno usmerjenega in strahopetnega dejanja z nasilnim orožjem, kjer je bilo ustreljenih več kot 20 ljudi, dve osebi sta žal umrli,"je na Twitterju zapisal direktor policije okrožja Miami-Dade Alfredo Ramirez III."To so hladnokrvni morilci, ki so naključno streljali v množico, in iskali bomo pravico," je zapisal.