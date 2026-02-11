V množičnem streljanju na šoli in domu v Kanadi umrlo najmanj devet ljudi

Policija je ob prihodu na kraj dogodka v srednji šoli v mestu Tumbler Ridge okoli 13.20 (v Sloveniji 22.20) po lokalnem času v torek, potem ko je prejela prijave o aktivnem strelcu, našla šest mrtvih in več deset ranjenih, poroča CNN. Še ena oseba je umrla med prevozom v bolnišnico, je sporočila Kraljeva kanadska konjeniška policija (RCMP).

V izjavi je policija dodala še, da so v stanovanjski hiši, ki naj bi bila povezana z incidentom, našli še dve mrtvi osebi.

Domnevno strelko so na šoli našli mrtvo s poškodbo, ki si jo je po vsej verjetnosti zadala sama, je sporočila policija. Osumljenka je bila opisana kot rjavolasa ženska v obleki, poroča CBC News.

Dve žrtvi so s helikopterjem prepeljali iz šole v bolnišnico s hudimi oziroma življenjsko ogrožajočimi poškodbami. Približno 25 drugih oseb z lažjimi poškodbami, ki niso življenjsko ogrožajoče, zdravijo v lokalnem zdravstvenem centru, je sporočila policija.