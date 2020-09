V streljanju na nezakoniti zabavi v ZDA ubiti dve osebi, več ranjenih

Policija v mestu Rochester je v zgodnjih jutranjih urah po lokalnem času potrdila, da so na prizorišču množičnega streljanja. Po prvih podatkih policije sta umrla moški in ženska, stara med 18 in 22 let. Okoli 16 ljudi je utrpelo strelne rane.

Kot je na izjavi za medije pojasnila policija, je na dvorišču ene od hiš v soseski potekala nezakonito organizirana zabava z okoli 100 udeleženci. "Te zabave niso varne zaradi covida-19, nato pa dodajte še alkohol in nasilje. To je recept za katastrofo," je dejal policijski načelnik.

Na kraju je večja prisotnost policije, tudi enota za hude zločine, in sorodniki žrtev, poročajo ameriški mediji. Policija do zdaj še ni aretirala nikogar, prav tako ni znano, koliko strelcev je bilo vpletenih.