V množico na božičnem sejmu naj bi zapeljal 50-letni zdravnik iz Savdske Arabije

Kot smo poročali v petek, je nekaj po 19. uri voznik z najetim avtomobilom znamke BMW z veliko hitrostjo zapeljal v ljudi na božičnem sejmu na osrednjem trgu v nemškem Magdeburgu. Po besedah očividcev je med stojnicami drvel "v dolžini najmanj 400 metrov" in kosil vse pred seboj. Pri tem sta po podatkih oblasti umrli dve osebi – ena od njih je majhen otrok – več kot 60 pa je ranjenih, 15 med njimi huje.

Očividci opisujejo, da prihajajočega BMW-ja niso opazili, ker se je vse odvilo tako hitro. Nenadoma so ljudje začeli padati po tleh. " Ob meni je ves čas ležala mrtva oseba. V rokah sem držal človeka, ki je imel odprt zlom noge, njegovo stopalo je viselo na stran. Videl sem otroka, ki so ga morali oživljati," je za časnik Bild povedal eden od njih.

Po informacijah Bilda gre za moškega po imenu Taleb A , ki je bil rojen leta 1974 v Savdski Arabiji. V Nemčiji je od leta 2006, in ker dela kot zdravnik v lokalni bolnišnici v Bernburgu, ima dovoljenje za stalno bivanje. Njegovo stanovanje v stari stavbi v Bernburgu je policija obkolila kmalu po grozljivem dogodku v petek zvečer. Okoli 3.45 so specialci vdrli in preiskali stanovanje in klet. Od tam je približno dvanajst minut hoje do klinike Bernburg, kjer je zaposlen Taleb A.

"Trenutno nimamo namigov o drugem sostorilcu, " je sporočila tudi tiskovna predstavnica policije. Še vedno pa poteka več preiskav, da bi preučili podrobnosti in ozadje napada. Domnevnega napadalca so ponoči zaslišali.

Policija je storilca takoj po dejanju prijela. " Aretirali smo storilca, gre za moškega iz Savdske Arabije (...), zdravnika, ki je v Nemčiji od leta 2006, " je novinarjem na prizorišču dejal ministrski predsednik Saške Reiner Haseloff . " Glede na to, kar trenutno vemo, je šlo za enega napadalca, zato menimo, da nevarnosti ni več, " je dodal.

Deželne oblasti domnevajo, da je šlo za teroristični napad, čeprav policija tega za zdaj ni potrdila. Po navedbah varnostnih virov moški, ki so ga aretirali, nemškim oblastem doslej ni bil znan kot islamski skrajnež.

Bild poroča, da je leta 2019 v intervjuju za "Frankfurter Allgemeine Zeitung" celo kritiziral islam. "Sem najbolj agresiven kritik islama v zgodovini," je dejal. Ker se je distanciral od islama, naj bi mu celo grozili. "Hoteli so me 'zaklati', če se vrnem v Savdsko Arabijo. Zato sem se odločil zaprositi za azil v Nemčiji," je povedal. Povedal je tudi, da je ustanovil internetno platformo, ki ženskam iz Savdske Arabije pomaga zaprositi za azil v Nemčiji.

Oblasti so božični sejem po dogodku zaprle, ustavili so tudi tramvajski promet.

Prestolnico Saške-Anhalt bosta danes obiskala Scholz in notranja ministrica Nancy Faeser. Drevi pa bo v stolnici potekala žalna slovesnost.

Izrazi sožalja

Nemški kancler Olaf Scholz je sporočil, da je v mislih z žrtvami in njihovimi sorodniki. "Stojimo jim ob strani in ob prebivalcih Magdeburga," je zapisal na družbenem omrežju X.

Odzval se je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na omrežju X izrazil pretresenost in grozo zaradi napada ter dodal, da "Francija deli bolečino z nemškim ljudstvom".

Pretresenost zaradi brutalnega napada je izrazila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

Slovenski premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta sporočila, da sta pretresena. Na omrežju X sta izrazila solidarnost s prizadetimi.

"Dogodki v Magdeburgu so me globoko pretresli. V mislih sem s kanclerjem (Olafom Scholzem) in vsemi prebivalci Nemčije," je sporočil Golob.

Podobno sporočilo je podala ministrica. "Podobe so grozljive. Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi. Solidarnostno stojim ob strani vseh, ki jih je prizadel ta tragični dogodek," je zapisala.