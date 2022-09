V močnem tajfunu Nanmadol umrla najmanj ena oseba, številni ranjeni

V nenavadno močnem tajfunu Nanmadol na Japonskem je doslej umrla najmanj ena oseba, še 75 pa je bilo ranjenih. Tajfun je med potovanjem po južnem japonskem otoku Kjušu povzročil rekordne padavine in izpad elektrike za približno 300.000 gospodinjstev. Za več milijonov ljudi v regijah Kjušu, Čugoku in Šikoku pa so oblasti odredile evakuacijo.

icon-expand Tajfun na Japonskem FOTO: AP Tajfun Nanmadol se trenutno giblje nad prefekturo Fukuoka na severu otoka Kjušu, sunki vetrov pa dosegajo tudi do 180 kilometrov na uro. Zaradi počasnega napredovanja tajfuna, komaj 15 kilometrov na uro, iz večjega dela Japonske že več dni poročajo o obilnih padavinah. V prefekturah Mijazaki, Oita, Kumamoto in Jamaguči so se sprožili alarmi zaradi razlitja rek, poroča španska tiskovna agencija EFE. PREBERI ŠE Japonsko zajel tajfun Nanmadol: več poškodovanih, gospodinjstva brez elektrike Evakuacija odrejena za več milijonov ljudi Za več milijonov ljudi v regijah Kjušu, Čugoku in Šikoku je bila odrejena evakuacija. Oblasti prebivalcem najbolj prizadetih območij priporočajo, naj se zatečejo na varne kraje, dvignjene in s trdno konstrukcijo, ali se odpravijo v evakuacijske centre. Zaradi neurja je bilo odpovedanih že več kot 700 poletov, prekinjene so bile tudi številne železniške povezave. Japonska meteorološka agencija (JMA) je medtem napovedala, da se bo tajfun danes gibal v severovzhodni smeri nad prefekturama Jamaguči in Tottori na otoku Honšu, ponoči pa bo potoval čez večji del zahodne japonske obale.