V močni eksploziji pirotehničnih izdelkov v Kaliforniji umrli dve osebi

Po poročanju gasilske službe sta v torek po močni eksploziji pirotehničnih sredstev v stanovanjski hiši v Ontariu v Kaliforniji umrli dve osebi. Na kraj dogodka je prihitelo več policijskih in gasilskih enot. Načelnik mestnih gasilcev je razkril, da gre za profesionalne pirotehnične pripomočke, ki jih običajno uporabljajo pri ognjemetih.

Videoposnetek, ki je zakrožil po spletu, prikazuje gost oblak dima, ki se je dvigal nad objektom. Gasilci so nemudoma odredili evakuacijo treh sosednjih ulic v soseski, prebivalce pa opozorili, naj se ne približujejo kraju nesreče. Z območja so rešili tudi dva konja in psa, so sporočili uradniki.

"Eksplozija takšnih razsežnosti bi lahko močno poškodovala tudi sosednje hiše," je dejal mestni tiskovni predstavnik Dan Bell. Toda večje škode na sosednjih objektih na srečo ni bilo.