Tujina

V močno onesnaženem Sarajevu odsvetujejo gibanje na prostem

Sarajevo, 18. 12. 2025 15.54

STA D.L.
Onesnažen zrak v Sarajevu

Sarajevo se že več dni zapored sooča s hudo onesnaženostjo zraka. Lokalne oblasti so v sredo zato sprejele nujne ukrepe, s katerimi želijo izboljšati razmere, zavod za javno zdravje pa odsvetuje zadrževanje na prostem. Sarajevo je po onesnaženosti zraka redno med najbolj onesnaženimi mest na svetu.

V meglo in smog ujeto Sarajevo
FOTO: Profimedia

Švicarsko podjetje IQAir, ki v živo spremlja kakovost zraka v mestih po vsem svetu, je prestolnico Bosne in Hercegovine ta teden večkrat uvrstilo v vrh seznama mest z najbolj onesnaženim zrakom.

Oblasti v sarajevskem kantonu so v sredo po poročanju lokalnih medijev uvedle nujne ukrepe. Prepovedali so promet za tovornjake, težje od 3,5 tone, in vozila, ki ne izpolnjujejo standardov Evropske unije, ter delo na odprtih gradbiščih in javna zbiranja na prostem.

Zavod za javno zdravje sarajevskega kantona je za prebivalce medtem izdal priporočilo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Tistim, ki delajo na prostem, so priporočili omejitev intenzivnih dejavnosti in uporabo zaščitnih mask.

Indeks onesnaženosti zraka v prestolnici BiH je zjutraj po podatkih švicarskega podjetja IQAir znašal 213. Za nezdrav velja zrak z vrednostjo indeksa med 150 in 200, za zelo nezdravega pa zrak z vrednostjo indeksa nad 200.

Glavni viri onesnaženja v Sarajevu so ogrevanje gospodinjstev na drva in premog, promet ter geografska lega mesta, ki leži v kotlini, kjer se smog zaradi temperaturne inverzije zadržuje več dni.

Z onesnaženostjo zraka, zlasti pozimi, se soočajo tudi številna druga mesta v BiH. Zaradi izpostavljenosti škodljivih trdih delcev PM2,5 pa v državi vsako leto prezgodaj umre okoli 3300 ljudi, navaja Evropska agencija za okolje (EEA) na svoji uradni spletni strani.

Med najbolj onesnažena mesta na svetu so se zjutraj uvrstila tudi nekatera druga mesta iz držav Zahodnega Balkana, med njimi Skopje in Priština.

Mclaren
18. 12. 2025 18.16
Stari dizli in kurjenje smeti, plastike in vse kar pride pod roke.
flojdi
18. 12. 2025 17.45
?krive kravice drva fabrke
progresivnidaveknastanovanja
18. 12. 2025 18.07
Golfi dvojke : ). Vcas so jih mel pol mesta.
bibaleze
