V močno onesnaženem Sarajevu odsvetujejo gibanje na prostem

Švicarsko podjetje IQAir, ki v živo spremlja kakovost zraka v mestih po vsem svetu, je prestolnico Bosne in Hercegovine ta teden večkrat uvrstilo v vrh seznama mest z najbolj onesnaženim zrakom.

Oblasti v sarajevskem kantonu so v sredo po poročanju lokalnih medijev uvedle nujne ukrepe. Prepovedali so promet za tovornjake, težje od 3,5 tone, in vozila, ki ne izpolnjujejo standardov Evropske unije, ter delo na odprtih gradbiščih in javna zbiranja na prostem.

Zavod za javno zdravje sarajevskega kantona je za prebivalce medtem izdal priporočilo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Tistim, ki delajo na prostem, so priporočili omejitev intenzivnih dejavnosti in uporabo zaščitnih mask.

Indeks onesnaženosti zraka v prestolnici BiH je zjutraj po podatkih švicarskega podjetja IQAir znašal 213. Za nezdrav velja zrak z vrednostjo indeksa med 150 in 200, za zelo nezdravega pa zrak z vrednostjo indeksa nad 200.

Glavni viri onesnaženja v Sarajevu so ogrevanje gospodinjstev na drva in premog, promet ter geografska lega mesta, ki leži v kotlini, kjer se smog zaradi temperaturne inverzije zadržuje več dni.

Z onesnaženostjo zraka, zlasti pozimi, se soočajo tudi številna druga mesta v BiH. Zaradi izpostavljenosti škodljivih trdih delcev PM2,5 pa v državi vsako leto prezgodaj umre okoli 3300 ljudi, navaja Evropska agencija za okolje (EEA) na svoji uradni spletni strani.

Med najbolj onesnažena mesta na svetu so se zjutraj uvrstila tudi nekatera druga mesta iz držav Zahodnega Balkana, med njimi Skopje in Priština.