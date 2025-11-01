Svetli način
Tujina

V Moldaviji prisegla nova vlada

Kišinjov, 01. 11. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
6

V Moldaviji je prisegla nova vlada pod vodstvom ekonomista in poslovneža Alexandra Munteanuja. Nova vlada si je kot glavno nalogo zastavila, da do leta 2028 zaključi pristopna pogajanja z EU.

Munteanu je v parlamentu v petek obljubil, da bo odstopil, če do takrat ne bo uspelo dokončati priprav na članstvo v EU.

Alexandru Munteanu
Alexandru Munteanu FOTO: Profimedia

V kabinetu novega predsednika vlade, ki ga je predsednica države Maia Sandu imenovala pred približno tednom dni, je več neodvisnih strokovnjakov kot članov vladajoče Stranke akcije in solidarnosti (PAS).

Prisega nove vlade sledi parlamentarnim volitvam v nekdanji sovjetski republiki konec septembra, na katerih je zmagala predsedničina vladajoča PAS. Volitve so v luči prihodnje usmeritve države, v kateri ima Rusija močan vpliv, veljale za prelomne.

PAS si je na njih zagotovila 55 od 101 sedeža v parlamentu, kar je dovolj za samostojno vladanje.

Leta 2016 je Munteanu, ki političnih izkušenj nima, ustanovil podjetje, ki upravlja naložbe v Ukrajini, Belorusiji in Moldaviji. Več let je živel v Ukrajini, po ruski invaziji pa se je preselil v Bukarešto. Ima tudi romunsko in ameriško državljanstvo.

Alexandru Munteanu moldavija vlada
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marre
02. 11. 2025 09.54
+2
Navkljub ogromnemu Kremeljskemu vmešavanju v Moldavske volitve, financiranju in podkupovanju prokremeljskih politikov, je Kremelj na srečo izgubil te volitve in Moldavci so se odločili, da pač hočjo v EU in nekoč žvet v neki normalni in demokratični državi in ne bit Ruski pašaluk.. So volilci vse povedal..
ODGOVORI
2 0
borjac
02. 11. 2025 08.52
+0
"Evropsko usmerjena vlada " , nastavljena in usmerjena od Uršule in veselega društva , ki vodi Eu , Proruske politike so pa izigrali in uničili , lahko si pro Evropski to je vse OK. , če pa si pro Ruski je to za uničiti , greh da večjega ne more biti , Moldavija ?? samo še ti so nam manjkali , sedaj so vstopi v Eu strogo politični in nič drugega , kje pa je Makedonija Eu ?? že 23 let čaka na vozno karto , pa nič .....
ODGOVORI
2 2
modelx
01. 11. 2025 19.39
-1
s strani eu uzurpirane volitve. eu si ni upala v poštene volitve in onemogočila volitve množici moldavcem živečim v rusiji. temu se reče demokracija in vladavina prava
ODGOVORI
3 4
Port__CN
01. 11. 2025 18.34
+4
Čestitke Moldavcem naj jim sreča služi .
ODGOVORI
4 0
sabro4
01. 11. 2025 17.38
+1
samo da bodo histeriki iz Brusla zadovoljni, Moldavci!!!!!
ODGOVORI
3 2
Rudar
01. 11. 2025 19.35
+1
Bolj problem za Moldavijo so histeriki iz Rusije.
ODGOVORI
4 3
