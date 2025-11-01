V Moldaviji prisegla nova vlada

Munteanu je v parlamentu v petek obljubil, da bo odstopil, če do takrat ne bo uspelo dokončati priprav na članstvo v EU.

V kabinetu novega predsednika vlade, ki ga je predsednica države Maia Sandu imenovala pred približno tednom dni, je več neodvisnih strokovnjakov kot članov vladajoče Stranke akcije in solidarnosti (PAS).

Prisega nove vlade sledi parlamentarnim volitvam v nekdanji sovjetski republiki konec septembra, na katerih je zmagala predsedničina vladajoča PAS. Volitve so v luči prihodnje usmeritve države, v kateri ima Rusija močan vpliv, veljale za prelomne.

PAS si je na njih zagotovila 55 od 101 sedeža v parlamentu, kar je dovolj za samostojno vladanje.

Leta 2016 je Munteanu, ki političnih izkušenj nima, ustanovil podjetje, ki upravlja naložbe v Ukrajini, Belorusiji in Moldaviji. Več let je živel v Ukrajini, po ruski invaziji pa se je preselil v Bukarešto. Ima tudi romunsko in ameriško državljanstvo.