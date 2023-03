V Moldaviji razbili prorusko mrežo, ki je želela strmoglaviti vlado

Kot je sporočila moldavska policija, naj bi pred protivladnim protestom aretirali 25 moških, ki so pod vodstvom Moskve želeli destabilizirati Moldavijo. Skupino so po besedah načelnika policije odkrili, po tem, ko se je agent uspel infiltrirati vanjo. Vodil naj bi jo človek z moldavskim in ruskim državljanstvom. "Prišli so iz Rusije z zelo točno določeno vlogo," je povedal policist.

Po njegovih besedah so moldavske oblasti ukrepale po tem, ko so "prejele informacijo o organizaciji ruskih specialnih služb s ciljem destabilizacijskih dejanj na našem ozemlju prek demonstracij". Načelnik policije Viorel Cernaeuteanu je dejal, da so bili v skupini zelo dobro pripravljeni ter da so imeli natančen načrt, kako destabilizirati vlado s protivladnimi protesti.