Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V Moldaviji večina za proevropsko PAS, opozicija pozvala k protestom

Kišinjov, 29. 09. 2025 07.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
33

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Moldaviji je slavila doslej vladajoča proevropska Stranka akcije in solidarnosti, ki si je z več kot 50 odstotki glasov zagotovila vnovično večino v poslanskih vrstah. Proruski Domoljubni volilni blok je na volitvah, ki so veljale za ključne za nadaljnjo evropsko pot države, zasedel drugo mesto, a zaradi domnevnih nepravilnosti na volitvah napoveduje proteste.

Volitve v Moldaviji
Volitve v Moldaviji FOTO: AP

Glede na uradne izide, ki jih je davi po skoraj vseh preštetih glasovih objavila volilna komisija, je Stranka akcije in solidarnosti (PAS) predsednice Maie Sandu osvojila dobrih 50 odstotkov glasov in bo tako ohranila večino v 101-članskem parlamentu.

Pred štirimi leti je stranka osvojila 52,8 odstotka glasov in zasedla 55 sedežev, tokrat naj bi ji jih pripadlo 54, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na drugem mestu je z nekaj več kot 24 odstotki glasov proruski Domoljubni volilni blok (BEP), ki ga vodi nekdanji predsednik države Igor Dodon. Ta je še pred objavo izidov razglasil zmago in za danes pozval k protestom pred parlamentom. 

Podporniki proevropske PAS
Podporniki proevropske PAS FOTO: AP

Opozicija pa na drugi strani opozarja na številne domnevne nepravilnosti. Dva dni pred volitvami je volilna komisija prepovedala udeležbo dvema proruskima strankama zaradi suma glede tujega financiranja. Moldavska policija je na dan volitev zaprla most čez reko Dnester, kjer naj bi bila nastavljena bomba, zato mnogi volivci iz Transnistrije niso mogli oddati glasu, na nekaterih drugih pa naj bi izvajala nujna popravila. Ob tem naj bi vladne stranke organizirale avtobusne prevoze na volišča, obtožujejo jih celo podkupovanja. V Rusiji, kjer živi več deset tisoč Moldavcev, sta bili odprti le dve volišči, oddanih pa je bilo le nekaj več kot 4000 glasov.

Volilna udeležba je bila približno 52-odstotna, nekoliko višja kot leta 2021, ko se je volitev udeležilo 48 odstotkov volivcev.

Skupno se je za vstop v parlament potegovalo več kot 20 list. Poslanske sedeže je uspelo zasesti še prav tako proruskima zavezništvu Alternativa pod vodstvom župana prestolnice Kišinjov Iona Cebana in Naši stranki z osmimi oz. šestimi odstotki glasov.

Nepričakovano je petodstotni prag za vstop v parlament dosegla tudi Stranka PPDA, ki je nastala na podlagi zavzemanja za združitev Moldavije in Romunije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednica Sandu je nedeljske volitve označila za najpomembnejše v zgodovini države, rekoč da so te ključne za nadaljnjo pot države v EU. Predvolilno obdobje so zaznamovale obtožbe o vmešavanju Rusije, ki naj bi si kandidatko za članstvo v uniji prizadevala vrniti pod svoj vpliv.

Sandu je Rusijo v preteklosti že večkrat obtožila poskusov destabilizacije Moldavije. Po njenih besedah naj bi hotela Moskva nekdanjo sovjetsko republiko uporabiti kot odskočno desko za hibridne napade na EU.

moldavija volitve eu rusija
Naslednji članek

Nekdanjega kitajskega ministra zaradi korupcije obsodili na smrt

Naslednji članek

Trump pred srečanjem z Netanjahujem napoveduje 'nekaj velikega'

KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
klop12
29. 09. 2025 09.14
+1
vi ste pametno ko šus spodaj. Če proEU stranka zmaga, je zrežirano. Če proruska zmaga, je zrežirano. Pa sej ne veste, kaj sploh bi, važn, da blebetate pod članki
ODGOVORI
1 0
Planetmiru
29. 09. 2025 09.11
+3
Morda bi veljalo povedati tudi to, kolikor sem informiran, da so tik pred volitvami prepovedali dve opozicijski stranki, da se je vse dogajalo ob prisotnosti precejšnjega števila tujih vojakov, predvsem francoskih, da so prepovedali prisotnost velikemu številu novinarjev itn. Le zakaj?
ODGOVORI
3 0
GGMU!
29. 09. 2025 09.09
+4
Totalno zrežirane volitve in popolnoma neregularne. Te pa bo seveda EU priznala. Če bi bil rezultat kontra bi Ursula že lajala.
ODGOVORI
5 1
Banion
29. 09. 2025 09.07
+3
ker je kao proevropska bodo volitve veljale ne glede na to kaj so počeli.
ODGOVORI
5 2
jugalo
29. 09. 2025 09.03
-2
Ne silite v EU če vam ni treba, vstop v EU je samo dober za elito… navadni smrtnik pa bo naj**** se bolj kot prej… lep primer so Hrvati… ;)
ODGOVORI
3 5
puspan
29. 09. 2025 09.09
-1
Ne silite v EU, ker je že ruso in srbofilov preveč v njej, ki kasirsjo neupravičeno vsemogoče socialne transferje. Lepo je živeti na tuj račun.
ODGOVORI
1 2
2mt8
29. 09. 2025 09.00
-3
V Sloveniji bo pa spomladi spet zmagala proruska struja.
ODGOVORI
2 5
jung
29. 09. 2025 09.00
-2
Zrežirano itak.Cel zahodni stroj so angažirali kot zadnjič.
ODGOVORI
5 7
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 08.51
-1
Ko je še banana republika preimeniten izraz... Sami si bodo krivi ljudje, kaj pa niso šli na ulice. ..kot pri nas.
ODGOVORI
4 5
Mici 270
29. 09. 2025 08.48
+8
boljše eu kot fašistični ruski režim
ODGOVORI
15 7
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 09.05
-1
Ni ti lahko...
ODGOVORI
3 4
Slovener
29. 09. 2025 08.46
+3
Zelo težka izbira za Moldavce. Izbirati morajo med Evropsko in Rusko demokracijo!
ODGOVORI
6 3
jugalo
29. 09. 2025 09.04
-2
EU demokracija?hahhahahahah kaj je to?:)
ODGOVORI
4 6
Animal_Pump
29. 09. 2025 09.07
+1
V EU je demokracije še vedno preveč...glede na to, da lahko rusofili pišete svoja mnenja. V rusiji jih ne bi.
ODGOVORI
3 2
Planetmiru
29. 09. 2025 09.15
Če bodo evropski ali pa bodo ruski pomeni, da ne bodo suvereni. Je to prava pot?
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
29. 09. 2025 08.45
-2
No, to je pa demokracija po evropsko. Prepoveš stranke, liderje daš v zapor, ponarediš glasovne lističe, blokiraš dostope do volišč... in komajda zmagaš. V Moldaviji se lahko zgodi državljanska vojna.
ODGOVORI
8 10
2mt8
29. 09. 2025 08.46
+7
Demokracija po rusko pa je, da liderji padajo skozi okna...
ODGOVORI
11 4
IndigoGirl
29. 09. 2025 08.49
-4
In ti vse verjameš.
ODGOVORI
1 5
Animal_Pump
29. 09. 2025 08.52
+7
Jap...pa kalašnikov referendum..od bajte do bajte. Ruski način.
ODGOVORI
9 2
2mt8
29. 09. 2025 08.44
+12
Rusofili si najbolj želijo živet pod ruskim vplivom, a z EU standardom. To pa žal ni možno.
ODGOVORI
15 3
Animal_Pump
29. 09. 2025 08.44
+9
Normalno...sej so vedno želeli ljudje na zahod...noben ne sili v Rusijo. Še rusofili so raje tukaj kot v rusiji....
ODGOVORI
12 3
jugalo
29. 09. 2025 09.05
-1
Vidimo koliko so Hrvati pridobili z prevzemom € … podvojili so revščino ;)
ODGOVORI
2 3
Animal_Pump
29. 09. 2025 09.11
Toliko subvencij kot oni samo za kmetijstvo dobijo...ti lahko samo sanjaš. Kako pa vlade razporejajo z denarjem ..je pa se vedno...rusko-yugo šola...pri nas
ODGOVORI
0 0
Magadaskar
29. 09. 2025 08.37
+0
A če bi zmagala protievropska stranka bi pa razveljavili volitve kot v Romuniji? Pa nisem proti EU, ampak nek razveljavitev volje ljudstva je diktatura.
ODGOVORI
8 8
zakotnik
29. 09. 2025 08.32
-7
A se hecate? potem ko so prepovedali udelezbo proruskih strank...a to je ta nova demokracija o kateri nas uci eu???
ODGOVORI
6 13
Observatore kita
29. 09. 2025 09.15
Koga pa delajo Rusi tako dakeč od Rusije
ODGOVORI
0 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
29. 09. 2025 08.27
+8
Kako zmagaš? Najprej napoveš vmešavanje v volitve in neke psevdo vdore, potem pa čakaš na ponarejen rezultat, ki ga sam zrežiraš. Vshodnjaška propaganda na katero pada 90% evropejcev. Pa toliko o svobodi govora in demokraciji. S tem ko nimamo informacij s strani obeh plati mdalje imamo diktaturo ne pa demokracijo. Skratka "nam" ne dovolijo lastnega mnenja.
ODGOVORI
12 4
proofreader
29. 09. 2025 08.25
+9
Pri nas so levičarji dve leti vsak petek kolesarili, ko niso bili na oblasti.
ODGOVORI
14 5
IceFashion
29. 09. 2025 08.32
-11
Bilo je vredno, saj so se stvari končno začele obračati na bolje.
ODGOVORI
4 15
MasteRbee
29. 09. 2025 08.18
+12
Očitno je Zahod, za mnoge, še vedno obljubljena dežela.
ODGOVORI
13 1
2mt8
29. 09. 2025 08.21
+8
Ne vem, zakaj bi morala bit Rusija obljubljena dežela v primerjavi z Zahodom?!
ODGOVORI
11 3
MasteRbee
29. 09. 2025 08.29
+3
Baje so (sodni postopki v ZDA) velik magnet na Zahodu,...predvsem za rožnate.
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 09.05
Maš boodale...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256