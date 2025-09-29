V Moldaviji večina za proevropsko PAS, opozicija pozvala k protestom

Na drugem mestu je z nekaj več kot 24 odstotki glasov proruski Domoljubni volilni blok (BEP), ki ga vodi nekdanji predsednik države Igor Dodon . Ta je še pred objavo izidov razglasil zmago in za danes pozval k protestom pred parlamentom.

Pred štirimi leti je stranka osvojila 52,8 odstotka glasov in zasedla 55 sedežev, tokrat naj bi ji jih pripadlo 54, poročajo tuje tiskovne agencije.

Glede na uradne izide, ki jih je davi po skoraj vseh preštetih glasovih objavila volilna komisija, je Stranka akcije in solidarnosti (PAS) predsednice Maie Sandu osvojila dobrih 50 odstotkov glasov in bo tako ohranila večino v 101-članskem parlamentu.

Opozicija pa na drugi strani opozarja na številne domnevne nepravilnosti. Dva dni pred volitvami je volilna komisija prepovedala udeležbo dvema proruskima strankama zaradi suma glede tujega financiranja. Moldavska policija je na dan volitev zaprla most čez reko Dnester, kjer naj bi bila nastavljena bomba, zato mnogi volivci iz Transnistrije niso mogli oddati glasu, na nekaterih drugih pa naj bi izvajala nujna popravila. Ob tem naj bi vladne stranke organizirale avtobusne prevoze na volišča, obtožujejo jih celo podkupovanja. V Rusiji, kjer živi več deset tisoč Moldavcev, sta bili odprti le dve volišči, oddanih pa je bilo le nekaj več kot 4000 glasov.

Volilna udeležba je bila približno 52-odstotna, nekoliko višja kot leta 2021, ko se je volitev udeležilo 48 odstotkov volivcev.

Skupno se je za vstop v parlament potegovalo več kot 20 list. Poslanske sedeže je uspelo zasesti še prav tako proruskima zavezništvu Alternativa pod vodstvom župana prestolnice Kišinjov Iona Cebana in Naši stranki z osmimi oz. šestimi odstotki glasov.

Nepričakovano je petodstotni prag za vstop v parlament dosegla tudi Stranka PPDA, ki je nastala na podlagi zavzemanja za združitev Moldavije in Romunije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednica Sandu je nedeljske volitve označila za najpomembnejše v zgodovini države, rekoč da so te ključne za nadaljnjo pot države v EU. Predvolilno obdobje so zaznamovale obtožbe o vmešavanju Rusije, ki naj bi si kandidatko za članstvo v uniji prizadevala vrniti pod svoj vpliv.

Sandu je Rusijo v preteklosti že večkrat obtožila poskusov destabilizacije Moldavije. Po njenih besedah naj bi hotela Moskva nekdanjo sovjetsko republiko uporabiti kot odskočno desko za hibridne napade na EU.