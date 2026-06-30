V Monaku odjeknila eksplozija, huje ranjen ukrajinski oligarh

Eksplozija je odjeknila v ponedeljek malo pred 21. uro v stanovanjski stavbi na ulici Rue Révérend Père Louis Frolla, nedaleč od meje s Francijo.

Državni minister Christophe Mirmand je za medije pojasnil, da je eksplozijo povzročila eksplozivna naprava v torbi, ki jo je nekdo nastavil v predverju stavbe. "Kolikor vem, se je prvič v zgodovini kneževine zgodilo kaj takega," je dejal za BFM TV. Monaški knez Albert II. je incident opisal kot "gnusen zločin" in "šok za celotno monaško skupnost".

Na kraj je bilo napotenih več kot 100 policistov in reševalcev, na pomoč so priskočili tudi francoski varnostni organi. Nadzorne kamere so namreč ujele osumljenca, ki je pobegnil peš v smeri sosednjega francoskega mesta Beausoleil.

Monaške oblasti uradno niso razkrile identitete žrtev, sporočile so le, da sta dve osebi v kritičnem stanju, tretja pa je zunaj življenjske nevarnosti. Vse tri so prepeljali v bolnišnico v francosko Nico.

Le Figaro poroča, da gre za ukrajinsko družino – starša, stara okoli 50 let, in 13-letnega sina. Hudo ranjen naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, ki od začetka vojne v Ukrajini biva v Monaku. V času, ko je eksplodiralo, se je ravno vračal v stavbo, kjer živi s partnerko in njunim sinom.