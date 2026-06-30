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V Monaku odjeknila eksplozija, huje ranjen ukrajinski oligarh

Monako, 30. 06. 2026 07.59 pred 33 minutami 2 min branja 13

Avtor:
M.S.
Eksplozija v Monaku

V stanovanjski stavbi v Monaku je sinoči odjeknila eksplozija, ki je poškodovala tri osebe, od tega sta dve v kritičnem stanju. Med njimi je tudi ukrajinski oligarh. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je osumljenec v predverju stavbe nastavil bombo, nato pa pobegnil v smeri Francije.

Eksplozija je odjeknila v ponedeljek malo pred 21. uro v stanovanjski stavbi na ulici Rue Révérend Père Louis Frolla, nedaleč od meje s Francijo.

Državni minister Christophe Mirmand je za medije pojasnil, da je eksplozijo povzročila eksplozivna naprava v torbi, ki jo je nekdo nastavil v predverju stavbe. "Kolikor vem, se je prvič v zgodovini kneževine zgodilo kaj takega," je dejal za BFM TV. Monaški knez Albert II. je incident opisal kot "gnusen zločin" in "šok za celotno monaško skupnost".

Na kraj je bilo napotenih več kot 100 policistov in reševalcev, na pomoč so priskočili tudi francoski varnostni organi. Nadzorne kamere so namreč ujele osumljenca, ki je pobegnil peš v smeri sosednjega francoskega mesta Beausoleil.

Monaške oblasti uradno niso razkrile identitete žrtev, sporočile so le, da sta dve osebi v kritičnem stanju, tretja pa je zunaj življenjske nevarnosti. Vse tri so prepeljali v bolnišnico v francosko Nico.

Le Figaro poroča, da gre za ukrajinsko družino – starša, stara okoli 50 let, in 13-letnega sina. Hudo ranjen naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, ki od začetka vojne v Ukrajini biva v Monaku. V času, ko je eksplodiralo, se je ravno vračal v stavbo, kjer živi s partnerko in njunim sinom.

Jermolajev, ukrajinski gradbeni magnat, je bil nekoč uvrščen med 100 najbogatejših ljudi v Ukrajini. Leta 2019 se je odpovedal ukrajinskemu državljanstvu in postal državljan Cipra.

Štiri leta pozneje so ukrajinske oblasti proti njemu uvedle sankcije, domnevno zaradi njegovega poslovanja na rusko okupiranem Krimu.

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KOMENTARJI13

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4krogci
30. 06. 2026 08.33
Ustvarjanje zgodbe kako so ga rusi napadli 😂😂😂
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+1
1 0
abigail
30. 06. 2026 08.32
Očitno ni prav velikih razlik med ruskimi in ukrajinskimi metodami. Tudi skorumpirane oligarhe imajo na obeh straneh. Še predsednikoma je ime enako. Za prepir in vojno morata biti vedno vsaj dva enako butasta politična tepca...
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0 0
tron3
30. 06. 2026 08.31
Vse super jahte, v letih 2026, 27, 28 so prodane Ukrajincem, le od kod jim toliko denarja, od Vas in državljanov EU!!!
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+4
4 0
devlon
30. 06. 2026 08.30
verjetno je na ful dobr faks hodil..da je kar oligarh postal
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+2
2 0
Mens sana
30. 06. 2026 08.21
...........škrat Zlodimir postavlja nove demokratične standarde v EU in izvaja hitra sojenja svojih nasprotnikov...............
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+4
5 1
SpamEx
30. 06. 2026 08.25
demokratično izvoljen leta 2019 lool
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+2
2 0
Mens sana
30. 06. 2026 08.26
..................ukrajinska rada naj bi mu neuradno podelila doživljenjski mandat.....................
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0 0
SpamEx
30. 06. 2026 08.33
7 let je pravljično število
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0 0
BrezPitt
30. 06. 2026 08.20
Ja tako je če kradeš državni denar v vojnem stanju in potem uživaš v Monaku.
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+6
7 1
SpamEx
30. 06. 2026 08.18
Meni se zdi da ti Ukrainci s svojimi metodami bolj pašejo k Rusom kot v EU
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+6
6 0
Odisej25
30. 06. 2026 08.14
Nič čudnega ne bo, ko se bo odkrilo, da je atentat izvedla ukrajinska obveščevalna. Ta človek je že dolgo časa bil na ukrajinski listi za odstrel imenovani Mirotvorec.
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+8
8 0
30. 06. 2026 08.11
Čudno da po ročate ko Ukrajinci pospravijo svojega v hotelu v Monaku z bombo
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+7
7 0
pančo
30. 06. 2026 08.09
Ja, taki so tudi po Sloveniji, žal...
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+6
6 0
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