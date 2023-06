V Montani se je iztiril vlak, več vagonov z žveplom pristalo v reki

Zaradi iztirjenja vlaka v Montani se je zrušil most na reki Yellowstone, več vagonov pa je padlo v vodo. Poškodovani vagoni so prevažali žveplo in asfalt, je sporočila družba Montana Rail Link. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Trije vagoni, napolnjeni z vročim asfaltom, in štirje vagoni staljenega žvepla so končali v reki Yellowstone v ZDA, potem ko se je vlak iztiril in se je zrušil most. Nesreča se je zgodila v okrožju Stillwater. Andy Garland, tiskovni predstavnik družbe Montana Rail Link (MRL), ki je lastnica vlaka, je dejal, da ni bil nihče poškodovan. Opozoril je tudi, da sta dva vagona prevažala natrijev hidrosulfat, vendar nobeden od njiju ni končal v vodi. Za zdaj sicer skušajo natančno ugotoviti, koliko tovora je pristalo v reki.

Iztirjenje se je zgodilo okoli 6. ure zjutraj, poškodovanih je bilo več cistern, iz katerih iztekajo "naftni derivati", kot je sporočila služba za nesreče in izredne razmere okrožja Yellowstone. Med iztirjenimi vagoni vlaka Montana Rail Link je bilo "več vagonov za nevarne snovi", je v predhodni izjavi navedlo regionalno železniško podjetje. Vlakovno osebje je na varnem, o poškodbah pa niso poročali. Uradniki okrožja Yellowstone so povedali, da neposredne nevarnosti ni bilo in da se "izvajajo previdnostni ukrepi". Železnica je sporočila, da se bo "varno odzvala na izredne razmere, nadzorovala vse izpuste in ublažila posledice".

