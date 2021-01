V morju našli razbitine letala in posmrtne ostanke žrtev

Potniško letalo Boeing 737 družbe Sriwijaya Air, na katerem je bilo 62 potnikov, naj bi strmoglavilo v morje med otokoma Laki in Lancang, približno 20 kilometrov od letališča v Džakarti. Iskanje pogrešanega letala so ponoči prekinili, z njim pa so nadaljevali danes v zgodnjih jutranjih urah. V iskalni akciji so poleg čolnov sodelovala tudi štiri letala.

"V morju smo na dveh točkah zaznali signal, ki bi lahko prihajal iz črne skrinjice na letalu," je sporočil vodja nacionalne iskalne in reševalne agencije Bagus Puruhito. Na kraj so se nato odpravile ladje s potapljači. Poveljnik indonezijske vojske Hadi Tjahjantoje po poročanjuCNN potrdil, da so našli tako kraj strmoglavljenja kot razbitine letala.

Preiskovalci že analizirajo razbitine, ki so jih tamkajšnji ribiči našli že včeraj, a niso mogli potrditi, ali res pripadajo iskanemu letalu. Tiskovni predstavnik policije v Džakarti Yusri Yunus je povedal, da so poleg razbitin dobili tudi dve vreči. "V eni so bili osebni predmeti žrtev, v drugi pa človeški posmrtni ostanki,"je povedal novinarjem in dodal: "Še vedno opravljamo analizo."