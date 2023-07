V morju pri Splitu našli truplo moškega. Je šlo za trčenje ladij?

Delavci luške kapitanije Split so zjutraj v morju opazili truplo moškega. Telo pokojnega so iz morja dvignili na krov ter ga nato prepeljali na obalo in obvestili policijo. Trenutno poteka kriminalistična preiskava, po prvih informacijah pa policija sklepa, da je smrt moškega posledica trčenja dveh ladij.

icon-expand Pristaniše v Splitu FOTO: Shutterstock Po tem, ko so pri Splitu v morju odkrili truplo moškega, je stekla kriminalistična preiskava. O dogodku je bilo obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo, poroča Index.hr. "Po prvih podatkih je najverjetneje prišlo do trčenja dveh ladij na morju pri Splitu," je sporočila hrvaška policija. Kot je kasneje sporočilo hrvaško ministrstvo za pomorstvo, je luška kapitanija Split nekaj pred 9. uro zjutraj prejela navodila, naj se odpravi proti vhodu v Kaštelanski zaliv – na mesto domnevnega trčenja. Tam naj bi namreč v morju opazili nezavestno osebo. Reševalna ladja je ob prihodu na kraj v morju res našla nezavestno osebo, kmalu zatem pa so reševalci nujne medicinske pomoči ugotovili, da je moški mrtev.