V morju v Barceloni našli truplo mladega Američana

Policija nadaljuje preiskavo, saj vzrok smrti še ni znan. James 'Jimmy' Gracey je v Španijo prispel v okviru spomladanskih počitnic, pred tem pa je nekaj dni preživel tudi v Amsterdamu, piše The Guardian. Njegova teta ga je opisala kot vzornega študenta, aktivnega člana univerzitetne skupnosti in zglednega mladega človeka.
Barcelona velja za varno turistično mesto, ki vsako leto privabi milijone obiskovalcev. Obalni predeli z bari in nočnimi klubi so še posebej priljubljeni med mladimi, a kljub splošni varnosti ta primer opozarja, da lahko tudi na takih destinacijah pride do tragičnih dogodkov. Univerza v Alabami je izrazila podporo družini in poudarila, da jim stoji ob strani v teh težkih trenutkih.
