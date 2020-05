V moskovskem živalskem vrtu poginil aligator, ki je preživel bombardiranje Berlina

Aigatorja, ki se je rodil v ZDA, so leta 1936 podarili živalskemu vrtu v Berlinu, od koder je pobegnil po bombardiranju 23. novembra 1943. Zanj so celo zmotno navajali, da je bil njegov lastnik nacistični voditelj Adolf Hitler , poroča britanski BBC.

Leta 1946 so Saturna odkrili britanski vojaki v Nemčiji in ga poslali v tedanjo Sovjetsko zvezo, tri leta njegovega življenja med tema dvema dogodkoma pa še vedno predstavljajo skrivnost, piše v izjavi moskovskega živalskega vrta.

"Za nas je Saturn predstavljal celo ero, in to brez najmanjšega pretiravanja ... Veliko nas je videl, ko smo bili otroci. Upamo, da ga nismo razočarali,"so med drugim zapisali.

"Moskovskemu živalskemu vrtu je bilo v čast, da je za Saturna skrbel 74 let,"so zapisali v izjavi. Pri tem poudarjajo, da aligatorji v naravi živijo med 30 in 50 let.