V Moskvi aretirali Američana: obtožen trgovine s prepovedanimi drogami

Američana Michaela Travisa Leaka, ki ga ruski mediji opisujejo kot nekdanjega vojaškega padalca in glasbenika, čakata dva meseca pripora v predkazenskem postopku. 51-letnika, ki v Rusiji živi že več kot 10 let, so namreč oblasti aretirale zaradi suma trgovine s prepovedano drogo. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi zaporna kazen do 20 let.

Ameriškega državljana, ki že več kot desetletje živi v Rusiji, so aretirali zaradi suma trgovine z mamili, poročanje lokalnih ruskih medijev povzema Guardian. Michaela Travisa Leaka oblasti obtožujejo, da je prodajal prepovedano drogo mefedron, ki povzroča podoben učinek kot kokain ali MDMA. Sodišče v Moskvi je tako zanj odredilo dva meseca pripora v predkazenskem postopku, če pa bo spoznan za krivega proizvodnje in distribucije prepovedanih drog, mu grozi kar 20 let zapora. Ruski državni medij Interfax je 51-letnika opisal kot nekdanjega vojaškega padalca in glasbenika, ki je obtožen "organizirane preprodaje prepovedanih drog, v katero so bili vpleteni mladi". V Moskvi naj bi živel vse od leta 2010. Ameriško zunanje ministrstvo je dejalo, da je seznanjeno s poročili o nedavni aretaciji ameriškega državljana v Moskvi. Ob tem so dodali, da si vedno, ko je njihov državljan pridržan v tujini, prizadevajo, da bi čim prej pridobili konzularni dostop in pridržani osebi zagotovili vso potrebno konzularno pomoč. Zaradi varovanja zasebnosti pridržane osebe pa dodatnih komentarjev niso podali. Ruski zakoni o prepovedanih drogah so sicer zelo strogi. Zvezdnica WNBA Brittney Griner je bila februarja lani aretirana, potem ko so v njeni prtljagi na moskovskem letališču našli posode s konopljinim oljem. Grinerjevo so obsodili na devet let zapora, a so jo v zameno za v ZDA zaprtega ruskega trgovca z orožjem Viktorja Bouta decembra izpustili. V priporu v Moskvi medtem še vedno ostaja ameriški novinar Evan Gershkovich, ki so ga zaradi obtožb vohunjenja aretirali marca. Gershkovich, ki dela za Wall Street Journal, je pridržan v razvpitem zaporu Lefortovo v Moskvi, če bo spoznan za krivega, mu grozi do 20 let zapora. Njegov primer je sicer še vedno v fazi preiskave, datum za sojenje pa ni določen. Špekulacije so medtem namigovale, da naj bi Rusija ameriškega novinarja aretirala z upanjem, da bi ga lahko kasneje zamenjala za ruske obveščevalce ali druge pomembne osebe, ki so bile aretirane v zahodnih državah. A zdi se, da je bilo doslej v razpravah o zamenjavah zapornikov storjenega le malo napredka.