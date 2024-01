V Moskvi aretirali ameriškega državljana zaradi preprodaje drog

"S sklepom okrožnega sodišča Ostankino v Moskvi z dne, 6. januarja 2024, je bil Woodlandu Robertu Romanovu izrečen preventivni ukrep v obliki pripora za obdobje dveh mesecev, do 5. marca 2024," je zapisano v izjavi ruskega sodišča, ki jo povzema CNN. Prokremeljski tabloid Komsomolskaja pravda je namreč zapisal, da je Woodland ameriški državljan ruskega rodu, ki so ga posvojili znanstveniki iz ZDA in se je 27 let pozneje vrnil v Rusijo.

Woodland naj bi tudi nekaj časa nazaj spregovoril za omenjeni tabloid in dejal, da je bil star dve leti, ko so ga posvojili in odpeljali v ZDA. "Takoj sem se znašel pri rejnikih, o svoji domovini pa se nisem spomnil prav ničesar," je takrat pojasnil. "Zdi se mi, da je bil iz mojih možganov izbrisan tudi obraz moje matere. Do četrtega leta sem verjel, da sta David in Marcia moja prava starša, potem sta mi pa povedala resnico."