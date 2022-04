V Moskvi aretirali opozicijskega politika

"Niti malo ne dvomim, da se bo Putinov režim končal zaradi te vojne v Ukrajini," je po navedbah The Moscow Times za CNN poudaril Kara-Murza.

Štiridesetletniku je bil onemogočen dostop do odvetnika, še povzema neodvisno policijsko-nadzorno spletno stran OVD-Info The Moscow Times. Kasneje so dodali, da je bil Kara-Murza čez noč pridržan, ker naj ne bi upošteval policijskih ukazov.

Kara-Murza že dvakrat komaj preživel skrivnostno zastrupitev

Opozicijski voditelj je za zastrupitvi leta 2015 in 2017 okrivil ruske obveščevalne sile. Ruske oblasti so zastrupitvi, za kateri so ruski zdravniki trdili, da izvirata iz "neidentificiranih snovi", zanikale, navaja The Moscow Times.

Glede na ugotovitve preiskovalne skupine Bellingcat so politika zasledovali agenti FSB, ki so domnevno vpleteni tudi v zastrupitev opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je na Twitterju izrazil zaskrbljenost zaradi aretacije. "Pozorno spremljamo razmere in zahtevamo takojšnjo izpustitev," je zapisal.