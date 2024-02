V Moskvi priprli več tujih novinarjev

Shod so spremljali številni tuji novinarji, ki so se znašli med priprtimi. Med njimi so večinoma novinarji, ki delajo za Kommersant, France Press in Spiegel, nekaj je tudi aktivistov za človekove pravice. Sedem novinarjev so odpeljali na policijsko postajo Basmanny, med njimi je tudi predstavnik japonske televizijske hiše "Fuji".

"Policisti so priprtim povedali, da nameravajo v kratkem izpustiti preostale uslužbence zveznih in tujih medijev, medijske predstavnike "tujih agentov" pa bodo pustili na policijski postaji," je zapisal OVD-info na Telegramu. Vsem pridržanim naj bi tudi vzeli telefone. Zakon jim njihovo aretacijo tudi omogoča, sprejeli so ga leta 2022 in ga razširili tako, da vključuje tudi posameznike ali skupine, ki so "prejeli podporo in so pod tujim vplivom," ker so kritizirali odločitve Kremlja.