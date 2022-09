Gorbačova bodo pokopali v Moskvi, Putin se pogreba ne bo udeležil

Gorbačov je bil zadnji sovjetski voditelj. V zgodovino se je zapisal kot človek, ki je pomembno vplival na konec hladne vojne z Zahodom, ki je dopustil miren padec železne zavese in komunizma v vzhodnem bloku ter osamosvojitev narodov v Sovjetski zvezi. A zaradi slednjega je v Rusiji tudi osovražen.

Čeprav je bil Gorbačov zvest sovjetski državi, je začel izvajati reforme, ki so bile po njegovem mnenju nujne za njeno nadaljnje preživetje. Zavzemal se je za decentralizacijo odločanja, predvsem na gospodarskem področju, ter za svobodo medijev in govora.

Odločil se je za konec sovjetskega posredovanja v Afganistanu in za začetek pogovorov s tedanjim ameriškim predsednikom Ronaldom Reaganom, kar je vodilo do več sporazumov o omejitvi strateškega orožja in kasneje v konec hladne vojne.