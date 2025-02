V Moskvi navdušeni nad JD Vanceom: 'To je bilo javno bičanje'

Dopisnica ruske državne televizije Rusija 1 Asja Jemeljanova je iz Münchna poročala, da je bilo "zelo lepo slišati Vanceov močen govor". Pri tem je dodala, da je šlo za "javno bičanje, tega se drugače ne da opisati". Dodala je, da je bilo "zanimivo gledati izraze na obrazih tistih, ki so ga poslušali". Namestnik predsednika sveta Ruske federacije Konstantin Kosačev je dejal, da se je "v Münchnu zgodil kolektivni pogreb Zahoda".

V Rusiji so tudi zadovoljni s stališči ameriškega podpredsednika glede notranje grožnje Evropi, ki da je večja od ruske in kitajske nevarnosti. Vance je pri tem opozoril na domnevno pomanjkanje svobode govora in upoštevanja demokratične pluralnosti. Pri tem je kritiziral organizatorje konference, ki na dogodek niso povabili bolj radikalno levih in desnih strank ter predstavnikov evropskega političnega spektra.

Dodatno je kritiziral poseg sodišč in Bruslja v volitve v Romuniji, ki so ob zmagi 'napačnega kandidata' enostavno razveljavili volitve oz. odredili njihovo ponovitev. To po mnenju Vancea ni v skladu z demokratičnimi načeli. Ta kritika je zagotovo tudi voda na mlin stališčem Kremlja, kjer so prav tako kritizirali razplet v Romuniji.

Vance se je ob robu konference tudi sestal z ukrajinsko delegacijo na čelu s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, kjer se je ponovno zavzel za neposredne pogovore med Ukrajino in Rusijo in ponovil stališče, da morajo za varnostna zagotovila Ukrajini poskrbeti evropski zavezniki. ZDA so sicer Ukrajini ponudile 500 milijard dolarjev težek dogovor o črpanju rudnin, ki bi jih ZDA dobile v zameno za pomoč Ukrajini. Ukrajinska delegacija je sporočila, da zaenkrat še ne bo podpisala takšnega dogovora.

Na drugi strani je bil do Vanceovga govora kritičen Zahodni tisk. Financial Times piše, da je podpredsednik namenoma poskušal zmanjšati pomen ruske grožnje v Evropi ter dodal, da je grožnja demokraciji največja v zadnjih 90 letih. Britanski BBC piše, da tovrstna stališča Vancea le dodatno pomagajo krepiti stališča Kremlja, saj da se v marsičem ujemajo z ruskimi pogledi.