V Moskvi nezadovoljni z obravnavo novinarjev: 'Deset ur so jih zasliševali'

Cel svet pozorno spremlja prihajajoče ameriške volitve, novinarji z vseh koncev sveta pa so se odpravili v ZDA, da bi rezultate in odzive spremljali v živo. V Washington so se odpravili tudi novinarji medijske skupine Izvestija, ki ima v lasti televizijske postaje in časopis. Vendar jim ob prihodu ni vse gladko steklo.

Po domnevno desetih urah zasliševanja, naj bi enemu vzeli vizo in ga izgnali iz države. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je že napovedal, da bodo podrobno raziskali incident."Takšen odnos do novinarjev seveda ne kaže ameriških oblasti v dobri luči, še posebej potem, ko so novinarji opravili vse formalnosti in postopke ter pridobili vsa dovoljenja za vstop," je poudaril.