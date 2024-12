V Moskvi naj bi pod streli padel ruski raketni znanstvenik

Po poročanju ukrajinskih medijev je bil ta teden v Kuzminskem gozdu, približno 13 kilometrov od Kremlja, ustreljen Mihail Šatski, namestnik generalnega konstruktorja in vodja oblikovanja v oblikovalskem biroju Mars, ki razvija rakete za rusko vojsko. Ruski novinar Aleksander Nevzorov je na Telegramu objavil fotografijo moškega, ki je podoben Šatskemu in mrtev leži na krvavem snegu. Podobne fotografije so bile objavljene na več proukrajinskih kanalih.

Šatski je bil odgovoren za modifikacijo vodenih raket Kh-59 in Kh-69, ki jih Rusija uporablja v Ukrajini. Delal naj bi tudi pri razvoju tehnologije umetne inteligence za ruske drone.

Več ukrajinskih časopisov, vključno z Ukrainska Pravda in Kyiv Independent, je poročalo, da je za atentatom verjetno stala ukrajinska vojaška obveščevalna agencija GUR, pri čemer se sklicuje na anonimne ukrajinske obrambne vire. "Vsakdo, ki je tako ali drugače vpleten v razvoj ruskega vojaško-industrijskega kompleksa in podpira rusko agresijo v Ukrajini, je tako ali drugače legitimna tarča (ukrajinskih) obrambnih sil," je eden od virov povedal za Kyiv Independent.

Zaenkrat ne v Moskvi ne v Kijevu niso potrdili njegove smrti.

Rakete kh-59 so sicer še sovjetska tehnologija iz osemdesetih let, namenjene letalskim napadom na tarče na kopnem in na morju. V zadnjih desetih letih je Rusija rakete modificirala in z njimi opremila sodobnejša letala, kot sta Su-34 in Su-57. Drugače pa je z njeno naslednico, vodeno raketo kh-69. Po izgledu in domnevnih karakteristikah je podobna britanski Storm Shadow in nemškim raketam Taurus.