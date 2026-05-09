'Ruski vojaki se soočajo z agresivno silo, ki jo podpira celoten blok Nato'

Parada se je začela s pohodom praporne skupine častne straže Preobraženskega polka, ki je čez Rdeči trg nosila rusko državno zastavo in legendarni Prapor zmage. Prapor zmage so v noči na 1. maj 1945 nad Reichstagom dvignili vojaki 150. strelske divizije. Pregled več sto vojakov je opravil obrambni minister Andrej Belousov, poveljuje pa ji vrhovni poveljnik kopenskih sil, generalpolkovnik Andrej Mordvičev, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Prvič je v vojaški paradi na moskovskem Rdečem trgu sodeloval vojaški kontingent iz Severne Koreje. Pehotni del je vključeval pripadnike višjih vojaških izobraževalnih ustanov in posameznih oboroženih enot ruskih oboroženih sil.

Vojaška parada se je zaključila s preletom bojnih letal nad moskovskim Rdečim trgom. Akrobatski skupini Russkiye Vityazi (Ruski vitezi), ki letita z lovskimi letali Su-30SM, in Strizhi (Hitri), ki letijo z letali MiG-29, sta nad središčem Moskve izvedli manever "Kubinka diamant".

Ruska vojaška parada AP

Vladimir Putin, predsednik na oblasti že več kot četrt stoletja, uporablja dan zmage za prikaz vojaške moči in tudi za utrjevanje podpore ruskim vojaškim naporom v Ukrajini, ki zdaj trajajo že peto leto, piše AP News. "Skrb za domovino združuje vso našo deželo, ves narod Rusije," je dejal Putin v nagovoru. Poudaril je, da Rusija danes praznuje dan zmage z iskreno hvaležnostjo svojim prednikom, ter izpostavil, da je narod ZSSR rešil svet pred nacizmom. "Država bo vedno pomnila junaštvo sovjetskega naroda, ki je utrpel ogromne izgube, vendar je postal poosebljenje poguma in plemenitosti," je izpostavil. Poleg tega je pohvalil ruske vojake na fronti v Ukrajini in poudaril, da se "soočajo z agresivno silo, ki jo oborožuje in podpira celoten blok zveze Nato". "Trdno verjamem, da je naš cilj pravičen," je dodal. Putin je še dejal, da o usodi države ne bodo odločali samo vojaki, temveč celotno rusko ljudstvo. "Če ostanemo enotni, bo zmaga vedno naša," je sklenil svoj govor na tradicionalni vojaški paradi. Letos sicer ne bo prikazanih vseh vojaških zmogljivosti, saj, kot opozarjajo uradniki, obstaja grožnja ukrajinskih napadov. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je pojasnil, da so oblasti sprejele "dodatne varnostne ukrepe". Oblasti so omejile ves mobilni internetni dostop, s čimer je vlada sistematično zaostrila internetno cenzuro in uvedla vse strožji nadzor nad spletnimi dejavnostmi. Tujim novinarjem vstop na parado ni dovoljen.

Kdo vse je prisoten?

Slovesnosti naj bi se udeležili malezijski kralj Sultan Ibrahim Iskandar, predsednik Laosa Thongloun Sisoulith, kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev, uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev ter beloruski avtoritarni voditelj Aleksander Lukašenko. Prisoten naj bi bil tudi premier Slovaške Robert Fico, ki se sicer same parade naj ne bi udeležil, a se bo srečal z ruskim predsednikom in položil cvetje na grob neznanega junaka. Prisotna je tudi delegacija iz bosanske entitete Republika Srbska z nekdanjim predsednikom Miloradom Dodikom na čelu. Dodik, bosanski nacionalistični politik, znan po ostri retoriki, je bil eden redkih evropskih politikov, ki so od začetka obsežne ruske invazije na Ukrajino obiskali Moskvo.

