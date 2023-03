V Moskvi umorili znanstvenika, ki je sodeloval pri razvoju cepiva Sputnik V

Andreja Botikova so našli mrtvega v njegovem stanovanju na severozahodu Moskve 1. marca 2023, navaja ruska tiskovna agencija Tass. Ruska policija je osumljenca kmalu izsledila in ga aretirala. 29-letnik je med zaslišanjem priznal, da je znanstvenika po prepiru zaradi denarja zadavil s pasom. Šlo naj bi za 29-letnega prostituta Alekseja Z., ki je bil v preteklosti zaradi prostitucije obsojen na 10 let zapora, poročajo ruski mediji.