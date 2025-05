V Moskvi velika vojaška parada, Putin ob boku Šija

Druga svetovna vojna se je v Evropi uradno končala, ko so zavezniki 8. maja pozno zvečer sprejeli predajo nacistične Nemčije. V tem času je ura v vzhodni Evropi že odbila polnoč, zato ponekod, med drugim v Rusiji, dan zmage obeležujejo 9. maja.

80. obletnica dneva zmage mineva v znamenju vojne v Ukrajini, največjega oboroženega konflikta v Evropi po drugi svetovni vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči obletnice enostransko razglasil tridnevno premirje, ki sovpada s praznovanjem v Moskvi, kjer je danes potekala vojaška parada.

Putin je v govoru potegnil vzporednico med rusko agresijo na Ukrajino z obrambo tedanje Sovjetske zveze pred nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Rusija je bila in bo ostala nepremostljiva ovira nacizmu, rusofobiji in antisemitizmu, je dejal. "Borila se bo proti grozodejstvom, ki jih zagrešijo privrženci teh agresivnih in uničujočih prepričanj. Resnica in pravica sta na naši strani," je dejal.

"Vsa država, celotna družba, ljudje podpirajo udeležence posebne vojaške operacije" v Ukrajini, je dejal Putin in dodal, da je Rusija ponosna na "njihov pogum in odločnost, na moč duha, ki nam je vedno prinesla zmago".

Ruski predsednik je tudi poudaril, da so imeli vojaki sovjetske armade odločilno vlogo pri zmagi nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, s tem pa je po navedbah dpa posredno nasprotoval ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je prispevek ameriške vojske pred tem označil za ključen.