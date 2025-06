V Moskvi zaprli letališči zaradi ukrajinskega napada

Danes zgodaj zjutraj je prišlo do ukrajinskega napada, zaradi katerega so v Moskvi zaprli dve letališči.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da so enote zračne obrambe do 4. ure zjutraj po srednjeevropskem času sestrelile devet ukrajinskih dronov, ki so se približevali mestu. V več predelih, kjer so padli ostanki brezpilotnikov, so bile napotene reševalne službe, vendar o večji škodi ali smrtnih žrtvah ni bilo poročil.

Poleg napada na Moskvo je bilo poročano tudi o napadu na kemično tovarno Azot v Tulski regiji, kjer je prišlo do kratkotrajnega požara. Po navedbah tamkajšnjih oblasti sta bili ranjeni dve osebi. Hkrati je bilo v Kaluški regiji, ki prav tako meji na Moskovsko regijo, sestreljenih sedem dodatnih dronov.