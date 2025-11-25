V Moskvo po novo cepivo proti raku

Pred nekaj dnevi je rusko ministrstvo za zdravje odobrilo tako imenovano personalizirano mRNA cepivo proti raku za uporabo pri bolnikih. Bolnik iz Srbije z malignim melanomom je odpotoval v Moskvo, s čimer je Srbija postala ena prvih držav, ki je pacienta napotila na to inovativno terapijo, poroča Nova.rs.
Po besedah profesorja Vladimirja Jakovljevića s Fakultete za medicinske vede iz Kragujevca bo bolnik v prihodnjih tednih prejel novo odobreno mNRK cepivo proti raku, ki je vzbudilo veliko zanimanje javnosti, zlasti tistih, ki se soočajo z neko obliko raka.
"Diagnostika zdravstvenega stanja pacienta iz Srbije se je danes začela v Moskvi. Med tednom naj bi mu odvzeli material tkiva, iz katerega bodo izdelali cepivo. Gre za personalizirano terapijo, ki se izdela za vsakega pacienta posebej za ta tumor. Natančneje, ta pacient ima maligni melanom in cepivo, ki se izdeluje zanj, je namenjeno samo za to vrsto tumorja," za portal pojasnjuje dr. Jakovljević. Zdravnik dodaja, da so ruski znanstveniki v preteklem obdobju veliko delali na tem, da bi poskušali personalizirati terapijo za različne vrste raka.
"Ko sem se srečal s to terapijo, so mi povedali, da bo namenjena štirim najsmrtonosnejšim tumorjem, to so rak pljuč, rak ledvic, rak trebušne slinavke in maligni melanom, ki povzroča težave. V prejšnjem obdobju so ruski znanstveniki veliko delali na tem, da bi poskušali personalizirati terapijo za različne vrste raka. S to idejo in rezultati tega dela sem se prvič srečal lani, ko je bil Aleksandar Ginzburg gost naše fakultete v Kragujevcu. V pogovoru z nami in našimi takratnimi uradniki je omenil idejo, da bi začeli delati na tem in da bi lahko vzpostavili sodelovanje z našimi pristojnimi institucijami," pravi.
Kako poteka terapija in kdo so kandidati?
Po besedah Jakovljevića je za tovrstno cepivo, ki temelji na tehnologiji mRNA, najprej treba opraviti diagnostiko. Najprej se pacientu postavi diagnoza, nato pa se na podlagi tkiva izdela cepivo. "Sam postopek izdelave cepiva traja od treh tednov do enega meseca. Cepivo se daje v obdobju petih mesecev v presledkih 10 odmerkov vsaka dva tedna. S to terapijo se imunski sistem spodbudi, da se odzove specifično na dotični tumor," pojasnjuje.
Kandidati za rusko cepivo, pojasnjuje, so bolniki, ki so izčrpali vse prejšnje načine zdravljenja. Merila za kandidata za tovrstno terapijo so zelo stroga in pomenijo, da ste opravili vse prejšnje stopnje zdravljenja, vključno z imunoterapijo, ki je zdaj zelo priljubljena in daje dobre rezultate. V primeru cepiv gre praktično za popolno spremembo strategije zdravljenja malignih bolezni, pravi profesor.
Jakovljević je tudi podrobneje pojasnil postopek terapije. "Odvzame se biopsija tumorja, v laboratorijskih pogojih ga izpostavijo našim telesnim tekočinam, krvi, serumu ali plazmi. Z metodami umetne inteligence se ustvari titer protiteles v našem serumu, katerih število je mnogokrat večje, kot če bi čakali na cepivo, kar lahko traja mesece. Koncentracija je višja. Vključili so tudi Univerzo Lomonosova, kot eno največjih matematičnih šol na svetu, ki se ukvarja z umetno inteligenco. V približno treh tednih lahko dosežejo ciljno raven protiteles. Izdelajo veliko protiteles, ki jih nato vrnejo pacientu v 10 enakih odmerkih na dva tedna. Pacient mora zato pet mesecev ostati v bolnišnici v Rusiji. Upamo, da bo popolnoma ozdravljen," je dejal.
Poudaril je, da je trenutno poudarek izključno na malignem melanomu, ker je Ministrstvo za zdravje Ruske federacije za to pridobilo dovoljenje. Rusi navajajo podatke, da je stopnja uspešnosti med 95 in 100 odstotki, še poroča Nova.rs.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.