Svetli način
Tujina

V Moskvo po novo cepivo proti raku

Beograd/Moskva, 25. 11. 2025 11.26

M.V.
26

Prvi bolnik z malignim melanomom iz Srbije je odpotoval v Moskvo, da bi prejel novo odobreno cepivo proti raku. Profesor dr. Vladimir Jakovljević s Fakultete za medicinske vede iz Kragujevca, ki je vzpostavil sodelovanje z lokalnim profesorjem Sergejem Boljevićem, je to informacijo potrdil in poudaril, da bo bolnik v prihodnjih tednih začel s terapijo, ki bo trajala skoraj pet mesecev.

Pred nekaj dnevi je rusko ministrstvo za zdravje odobrilo tako imenovano personalizirano mRNA cepivo proti raku za uporabo pri bolnikih. Bolnik iz Srbije z malignim melanomom je odpotoval v Moskvo, s čimer je Srbija postala ena prvih držav, ki je pacienta napotila na to inovativno terapijo, poroča Nova.rs.

Po besedah profesorja Vladimirja Jakovljevića s Fakultete za medicinske vede iz Kragujevca bo bolnik v prihodnjih tednih prejel novo odobreno mNRK cepivo proti raku, ki je vzbudilo veliko zanimanje javnosti, zlasti tistih, ki se soočajo z neko obliko raka.

"Diagnostika zdravstvenega stanja pacienta iz Srbije se je danes začela v Moskvi. Med tednom naj bi mu odvzeli material tkiva, iz katerega bodo izdelali cepivo. Gre za personalizirano terapijo, ki se izdela za vsakega pacienta posebej za ta tumor. Natančneje, ta pacient ima maligni melanom in cepivo, ki se izdeluje zanj, je namenjeno samo za to vrsto tumorja," za portal pojasnjuje dr. Jakovljević. Zdravnik dodaja, da so ruski znanstveniki v preteklem obdobju veliko delali na tem, da bi poskušali personalizirati terapijo za različne vrste raka.

Rusko cepivo
Rusko cepivo FOTO: AP

"Ko sem se srečal s to terapijo, so mi povedali, da bo namenjena štirim najsmrtonosnejšim tumorjem, to so rak pljuč, rak ledvic, rak trebušne slinavke in maligni melanom, ki povzroča težave. V prejšnjem obdobju so ruski znanstveniki veliko delali na tem, da bi poskušali personalizirati terapijo za različne vrste raka. S to idejo in rezultati tega dela sem se prvič srečal lani, ko je bil Aleksandar Ginzburg gost naše fakultete v Kragujevcu. V pogovoru z nami in našimi takratnimi uradniki je omenil idejo, da bi začeli delati na tem in da bi lahko vzpostavili sodelovanje z našimi pristojnimi institucijami," pravi.

Kako poteka terapija in kdo so kandidati?

Po besedah Jakovljevića je za tovrstno cepivo, ki temelji na tehnologiji mRNA, najprej treba opraviti diagnostiko. Najprej se pacientu postavi diagnoza, nato pa se na podlagi tkiva izdela cepivo. "Sam postopek izdelave cepiva traja od treh tednov do enega meseca. Cepivo se daje v obdobju petih mesecev v presledkih 10 odmerkov vsaka dva tedna. S to terapijo se imunski sistem spodbudi, da se odzove specifično na dotični tumor," pojasnjuje.

Kandidati za rusko cepivo, pojasnjuje, so bolniki, ki so izčrpali vse prejšnje načine zdravljenja. Merila za kandidata za tovrstno terapijo so zelo stroga in pomenijo, da ste opravili vse prejšnje stopnje zdravljenja, vključno z imunoterapijo, ki je zdaj zelo priljubljena in daje dobre rezultate. V primeru cepiv gre praktično za popolno spremembo strategije zdravljenja malignih bolezni, pravi profesor. 

Jakovljević je tudi podrobneje pojasnil postopek terapije. "Odvzame se biopsija tumorja, v laboratorijskih pogojih ga izpostavijo našim telesnim tekočinam, krvi, serumu ali plazmi. Z metodami umetne inteligence se ustvari titer protiteles v našem serumu, katerih število je mnogokrat večje, kot če bi čakali na cepivo, kar lahko traja mesece. Koncentracija je višja. Vključili so tudi Univerzo Lomonosova, kot eno največjih matematičnih šol na svetu, ki se ukvarja z umetno inteligenco. V približno treh tednih lahko dosežejo ciljno raven protiteles. Izdelajo veliko protiteles, ki jih nato vrnejo pacientu v 10 enakih odmerkih na dva tedna. Pacient mora zato pet mesecev ostati v bolnišnici v Rusiji. Upamo, da bo popolnoma ozdravljen," je dejal.

Poudaril je, da je trenutno poudarek izključno na malignem melanomu, ker je Ministrstvo za zdravje Ruske federacije za to pridobilo dovoljenje. Rusi navajajo podatke, da je stopnja uspešnosti med 95 in 100 odstotki, še poroča Nova.rs.

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
25. 11. 2025 12.06
Cepivo ki se izdela za vsakega posameznika in 5 mesecev zdravljenje v bolnišnici v Rusiji.Samo za bogate.Ne verjamem da bi zzzs krila stroške zdravljenja.
ODGOVORI
0 0
Zuzaa11
25. 11. 2025 12.03
+1
Revolucionarna novica, ce deluje bodo Rusi najbolj priljubljena drzava na svetu
ODGOVORI
1 0
Con-vid 1984
25. 11. 2025 12.01
Komaj čakam, da mi židki in prostozidarji, na obeh straneh železne zavese "razvijejo" modRNA cepivo za vraščene nohte
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
25. 11. 2025 11.58
+1
Nad Ukrajino sestreljeno letalo naj bi takrat prevažalo stroko, ki je sodelovala pri tem projektu. "Naj bi"...
ODGOVORI
1 0
kita 1111
25. 11. 2025 11.55
+2
Rusija je že pred tremi leti odkrila cepivi proti raku vendar se to ni objavilo
ODGOVORI
4 2
_endrug
25. 11. 2025 11.51
+1
Malo si poglejte BioNTech in podobne firme. Boste mogoče ugotovili, kako zdravilo deluje.
ODGOVORI
1 0
Con-vid 1984
25. 11. 2025 11.54
-2
Zagotovo ščiti proti daljšemu poteku življenja.
ODGOVORI
0 2
_endrug
25. 11. 2025 11.54
+1
Samo BioNTech je lani vložil 2.25 miljarde dolarjev v te raziskave. Se pa strinjam, da je to treba delati po celem svetu. Pri CAR-T terapiji je Indija razvila 10x cenejši postopek zdravljenja raka.
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
25. 11. 2025 11.50
+0
Rusi so na vseh področjih prehiteli EU. Še na področju medicine. Spomnimo se, ruski Sputnik je bilo prvo cepivo na svetu proti Koroni.
ODGOVORI
5 5
_endrug
25. 11. 2025 11.56
+1
S 50%-no uspešnostjo...
ODGOVORI
1 0
461864
25. 11. 2025 12.00
Po mojke se prej preko vohunov ukradli načrte, tako kot že mnogokrat poprej, tudi concorda so kopirali pa jim je dol padui na predstavitvi, kasneje sougotovili da so jim ukradli načrte ampak to še ni dovolj da nekaj izdelaš.
ODGOVORI
0 0
x2f3y1q0đ5
25. 11. 2025 12.01
Ne, Sputnik V ni bilo prvo cepivo proti COVID-19 na svetu, je pa bilo prvo uradno registrirano na svetu – vendar s pomembno opombo. ✔️ Kaj se je dejansko zgodilo? Sputnik V je Rusija registrirala 11. avgusta 2020. To je bila prva državna registracija cepiva proti COVID-19 na svetu. Toda: cepivo v tistem trenutku NI zaključilo 3. faze kliničnih testov, ki so nujni za znanstveno priznano potrditev varnosti in učinkovitosti. Zato ga je večina sveta štela kot politično registracijo, ne pa kot znanstveno potrjeno prvo cepivo. Šele kasneje so objavili rezultate 3. faze (Lancet, februar 2021). Katero cepivo pa je bilo prvo dokončano in odobreno? Pfizer-BioNTech je 2. decembra 2020 dobil prvo popolno regulativno odobritev (VB). To je bilo prvo cepivo na svetu, ki je zaključilo vse tri faze testiranja in dobilo realno, mednarodno priznano dovoljenje. Torej: Sputnik V: prvo politično registrirano cepivo. Pfizer-BioNTech: prvo znanstveno, popolnoma preverjeno in uradno odobreno cepivo
ODGOVORI
0 0
x2f3y1q0đ5
25. 11. 2025 12.05
Toliko o tem, kako velika je ljubzen do Rusije nekaterih, neukih naivnežev...
ODGOVORI
0 0
Desno
25. 11. 2025 11.45
-1
Haha lepo vas prosim... Razpad Rusije kmalo
ODGOVORI
5 6
Con-vid 1984
25. 11. 2025 11.52
+4
Mokre sanje židov in blackrocka
ODGOVORI
5 1
Con-vid 1984
25. 11. 2025 11.42
-4
"Cepivo" proti raku, ne zdravilo, vse je šlo v totalno retardacijo
ODGOVORI
1 5
Wolfman
25. 11. 2025 11.36
+0
Na deset milijone je rakovnih bolnikov po svetu! Rusija bo služila težke pare, če je to res. Dosedaj so milonarji hodili po cepiva za rak v ZDA in očitno je te Ere konec.
ODGOVORI
7 7
Rudar
25. 11. 2025 11.44
+5
Če je to res.....
ODGOVORI
6 1
Zmaga Ukrajini
25. 11. 2025 11.31
-7
mosskovija še svojih ne zmore ustrezno obravnavat, kaj šele tujce. Vsi pametni zdravniki so tudi že zdavnaj odšli, skratka tam je še mnogo, mnogo slabše kot pri nas. Denarja jim je zmanjkalo na vseh ravneh, zato je ta novica res hecna
ODGOVORI
6 13
Nobody75
25. 11. 2025 11.48
+5
Ukrajina je pušila na celi črti če še nisi slišal novic Einstein.
ODGOVORI
7 2
ivanović
25. 11. 2025 11.50
+3
spet zmaga in njene nebuloze. Rusija ima dovolj za živeti, to se bo treba sprijaznit
ODGOVORI
5 2
Bolfenk2
25. 11. 2025 11.52
+2
Zmagica, v Ukraini še vojnih ran ne uspejo sproti operirati. Ljudje tam umirajo od gangrene kot v 1 svetovni vojni.
ODGOVORI
3 1
Zuzaa11
25. 11. 2025 12.00
-1
Ja zivjo nas mali zagrenjencek, kaj te danes matra?
ODGOVORI
0 1
Capri
25. 11. 2025 12.03
Ne delaj se norca, nikoli ne veš s čim ti usoda še postreže. Če je res, bo še pestro.
ODGOVORI
0 0
