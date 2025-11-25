V Moskvo po novo cepivo proti raku

Prvi bolnik z malignim melanomom iz Srbije je odpotoval v Moskvo, da bi prejel novo odobreno cepivo proti raku. Profesor dr. Vladimir Jakovljević s Fakultete za medicinske vede iz Kragujevca, ki je vzpostavil sodelovanje z lokalnim profesorjem Sergejem Boljevićem, je to informacijo potrdil in poudaril, da bo bolnik v prihodnjih tednih začel s terapijo, ki bo trajala skoraj pet mesecev.

Pred nekaj dnevi je rusko ministrstvo za zdravje odobrilo tako imenovano personalizirano mRNA cepivo proti raku za uporabo pri bolnikih. Bolnik iz Srbije z malignim melanomom je odpotoval v Moskvo, s čimer je Srbija postala ena prvih držav, ki je pacienta napotila na to inovativno terapijo, poroča Nova.rs. Po besedah profesorja Vladimirja Jakovljevića s Fakultete za medicinske vede iz Kragujevca bo bolnik v prihodnjih tednih prejel novo odobreno mNRK cepivo proti raku, ki je vzbudilo veliko zanimanje javnosti, zlasti tistih, ki se soočajo z neko obliko raka. "Diagnostika zdravstvenega stanja pacienta iz Srbije se je danes začela v Moskvi. Med tednom naj bi mu odvzeli material tkiva, iz katerega bodo izdelali cepivo. Gre za personalizirano terapijo, ki se izdela za vsakega pacienta posebej za ta tumor. Natančneje, ta pacient ima maligni melanom in cepivo, ki se izdeluje zanj, je namenjeno samo za to vrsto tumorja," za portal pojasnjuje dr. Jakovljević. Zdravnik dodaja, da so ruski znanstveniki v preteklem obdobju veliko delali na tem, da bi poskušali personalizirati terapijo za različne vrste raka.

Rusko cepivo FOTO: AP icon-expand

"Ko sem se srečal s to terapijo, so mi povedali, da bo namenjena štirim najsmrtonosnejšim tumorjem, to so rak pljuč, rak ledvic, rak trebušne slinavke in maligni melanom, ki povzroča težave. V prejšnjem obdobju so ruski znanstveniki veliko delali na tem, da bi poskušali personalizirati terapijo za različne vrste raka. S to idejo in rezultati tega dela sem se prvič srečal lani, ko je bil Aleksandar Ginzburg gost naše fakultete v Kragujevcu. V pogovoru z nami in našimi takratnimi uradniki je omenil idejo, da bi začeli delati na tem in da bi lahko vzpostavili sodelovanje z našimi pristojnimi institucijami," pravi.

Kako poteka terapija in kdo so kandidati?