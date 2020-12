V Mostarju prve lokalne volitve po 12 letih

Nekaj več kot 100.000 volivcev bo odločalo o novi sestavi mestnega sveta, ki ima 35 svetnikov. Ti bodo nato iz svojih vrst izvolili novega župana, ki bo na položaju nasledil Ljuba Bešlića iz HDZ BiH.

Bešlić je bil za župana izvoljen po zadnjih volitvah v Mostarju leta 2008. Takrat je slavila Stranka demokratske akcije (SDA), ki je dobila 12 sedežev, HDZ BiH pa le sedem. Sledilo je nemirno obdobje v mestnem svetu, saj je kar 12 svetnikov zamenjalo stranke, izvolitev župana pa se je tako zapletla, da je bil Bešlić na koncu izvoljen šele po letu in pol.

Bešlić je na čelu mesta ostal dlje, kot si je kdorkoli mislil, saj je medtem ustavno sodišče BiH volilna pravila razglasilo za neustavna, mestni svet pa je bil po izteku mandata razpuščen. Bešlić je v mestu posledično vrsto let opravljal tako izvršno kot zakonodajno oblast.

Hrvaški poslanci v domu narodov parlamenta BiH so se pritožili na člene volilnega zakona, ki so določali volilne enote v Mostarju. Ustavno sodišče je leta 2010 presodilo, da je bila njihova pritožba utemeljena. Sklenilo je, da takrat veljavne volilne enote diskriminirajo volivce, ker je iz vsake od njih izvoljeno enako število mestnih svetnikov ne glede na število volivcev, ki o tem odločajo.

HDZ BiH in SDA sta se več kot devet let neuspešno pogajala o novih volilnih pravilih oziroma o tem, koliko svetnikov bo izvoljenih v posamezni volilni enoti. Dogovor so dosegli sredi letošnjega leta in še to šele po močnem pritisku mednarodne skupnosti in sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice iz oktobra 2019.

Evropsko sodišče je po tožbi občanke presodilo, da dejstvo, da v Mostarju tako dolgo ni bilo volitev, predstavlja kršitev človekovih in državljanskih pravic prebivalcev tega mesta.

Vodji vladajočih strank Dragan Čović in Bakir Izetbegović sta sporazum o volitvah v Mostarju podpisali prepozno, da bi lahko volilna pravila šla skozi parlamentarno proceduro v predpisanih rokih, ki določajo, da se jih ne sme spreminjati zadnjih šest mesecev pred volitvami.

Tako so lokalne volitve povsod po državi potekale novembra, za Mostar pa je državna volilna komisija ponudila rešitev, da bodo volitve konec decembra.

Na današnjih volitvah bo sodelovalo 32 političnih strank, koalicij in neodvisnih kandidatov, vendar jih lahko le manjše število računa na to, da bodo osvojili dovolj sedežev, da bodo lahko vplivali na bodočo sestavo mestnih oblasti.

Cilj vseh je osvojiti 18 svetniških mest in tako dobiti glavno besedo pri odločitvi, kdo bo naslednji župan. Največji stranki sta v tekmo za županski položaj poslali zdravnika. HDZ BiH za župana predlaga Marija Kordića, direktorja zdravstvenega doma v zahodnem delu mesta, SDA pa Zlatka Guzina, zdravnika v bolnišnici v vzhodnem delu Mostarja.

Izidi volitev bodo znani pozno zvečer.