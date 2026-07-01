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V možganih je imela kar 38 parazitov

New Delhi, 01. 07. 2026 15.02 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
Ne.M.
Paraziti v možganih

Prvič je Lowri Denman posumila, da je nekaj narobe, ko je po obisku stranišča odkrila grozljiv prizor – približno meter dolgo trakuljo. "Izgledalo je ogabno, kot salotejp z majhnimi grebeni," je opisala izkušnjo. Kar je sledilo, je bilo še huje ...

Trakulja v stranišču je bila prvi simptom nevrocisticerkoze, bolezni, pri kateri je imela v možganih kar 38 parazitov. Ti so ji povzročali hude glavobole, epileptične napade in psihozo. Vsako leto v Združenem kraljestvu to okužbo možganov diagnosticirajo le peščici ljudi. Povzročajo jo ličinke svinjske trakulje (Taenia solium).

Lowrijeva se je leta 2007 odpravila na trimesečno potovanje po Indiji, kjer naj bi se po besedah njenega zdravnika tudi okužila, poroča BBC. Na potovanju se je sicer načrtno odločila, da se bo izogibala mesu v upanju, da ji bo to pomagalo preprečiti zastrupitev s hrano, vendar pa je njen zdravnik prepričan, da je nenamerno pojedla svinjino, ki je vsebovala mikroskopska jajčeca trakulje.

Šele tri leta pozneje, leta 2010, je Lowri na stranišču restavracije odkrila trakuljo. Takoj je odšla k osebnemu zdravniku, vendar so bili rezultati testov blata zadovoljivi in se je počutila dobro, zato je življenje nadaljevala kot običajno.

Trakulja
Trakulja
FOTO: Shutterstock

Minilo je eno leto in začela je imeti hude glavobole. Nato je leta 2011 doživela svoj prvi napad. "Res sem se začela mučiti, da bi izgovorila nekaj besed," je rekla. Nenadoma pa, tako se spomni, se je zbudila v rešilcu in se spraševala: "Kako se je to zgodilo? Zakaj?"

Sledilo je bivanje v bolnišnici, CT in MRI preiskava, Lowri pa so naročili, naj pride po rezultate. "Zdravnik me je posedel in rekel: 'Prav, v redu, pregledali smo vaše posnetke in v vaših možganih našli 38 parazitov,'" je opisala Lowrijeva. "Z mamo sva samo strmeli v tla in se spraševali: 'Kaj za vraga, kaj je to?'" se spominja.

Sprva so mislili, da gre za toksoplazmozo, okužbo, ki se širi s stikom z okuženimi mačjimi iztrebki. Potem pa je Lowrijeva mama vprašala, ali bi njen napad lahko bil povezan s trakuljo, ki jo je odkrila leto prej. Po nadaljnjih preiskavah so ji končno diagnosticirali nevrocisticerkozo.

Nato je Lowri dva tedna ostala v bolnišnici, kjer so ji predpisali zdravila proti parazitom in steroide. Nekaj časa se je zdelo, da zdravljenje deluje. Več let je bila zdrava, v tem času se je s sestro odpravila na potovanje na Novo Zelandijo, se preselila v Bristol, obiskovala tečaje cirkusa in tekla polmaratone. Potem pa se je v službi nenadoma zgrudila.

Paraziti v možganih
Paraziti v možganih
FOTO: Shutterstock

Postala je psihotična, končala v psihiatrični bolnišnici

Izkazalo se je, da ima ogromne otekline na možganih. Postala je zmedena in začela je čutiti otrplost in mravljinčenje v telesu. Takrat je pustila službo in se preselila k očetu v Carmarthen. Jemala je steroide, s pomočjo katerih se je spremenil tudi njen videz, postajala je vse bolj potrta, nato pa se je začela duševno sesuvati. Začela je postajati paranoična, celo psihotična, pojavila se je huda tesnoba in napadi panike. Šest tednov je morala bivati v psihiatrični bolnišnici.

"Vstopila sem v sobo in obnašala se je kot otrok. Plazila se je po tleh, skrivala se je za zaveso, sedela v očetovem naročju, kot da bi bila stara pet let," se obiska v psihiatrični bolnišnici spominja ena od njenih prijateljic.

Paraziti so zdaj poapneli

Ponovna pot do zdravja je bila dolga. Preselila se je nazaj k očetu, nato pa se je šele leta 2022 vrnila nazaj na delo. Po letih zdravstvenih težav so paraziti v njenih možganih zdaj poapneli. Po besedah zdravnikov namreč ti sčasoma odmrejo in poapnijo. Od leta 2017 ni doživela več epileptičnih napadov, vendar bo morala zdravila proti epilepsiji jemati do konca življenja.

Lowri, ki zdaj živi v Cardiffu, pravi, da si želi, da bi iz njene težke preizkušnje nastalo tudi nekaj dobrega. Želi nadaljevati svoje življenje, ljudi ozaveščati o bolezni in iz vsega skupaj ustvariti nekaj pozitivnega.

paraziti trakulja nevrocisticerkoza bolezen

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KOMENTARJI7

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PridiNaVIDMAX
01. 07. 2026 17.02
Uživajte v multikulti levičarji, namreč samo VI podpirate ta abosultni absurd! Uvesti zakov, da vsak, ki voli levo, dobi ulično indijsko hrano ali pa plača enormno kazen 5000€!
Odgovori
0 0
Rock8
01. 07. 2026 16.59
No,za vse tiste ki obožujejo ulično hrano v takih državah.čuvajte se
Odgovori
0 0
presnet
01. 07. 2026 16.58
Kakšni stavki, kot bi gugl prevajal članek. Da imaš parazite v sebi in to v možganih, groza.
Odgovori
+1
1 0
slovenoFOB
01. 07. 2026 16.50
pri nas pa paraziti v parlamentu
Odgovori
+0
2 2
PARTIZAN PEPE
01. 07. 2026 16.42
Parazite imate povsod...dajte oreo piškot pod lupo pa boste videli...
Odgovori
+2
3 1
PridiNaVIDMAX
01. 07. 2026 17.03
Posebno veliko jih pa najdeš v glavah lewacev. Tam se zelo dobro počutijo.
Odgovori
0 0
01. 07. 2026 16.35
te države delajo, kot so delali v srednjem veku, ne hodit tja
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+6
6 0
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