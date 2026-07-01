V možganih je imela kar 38 parazitov

Trakulja v stranišču je bila prvi simptom nevrocisticerkoze, bolezni, pri kateri je imela v možganih kar 38 parazitov. Ti so ji povzročali hude glavobole, epileptične napade in psihozo. Vsako leto v Združenem kraljestvu to okužbo možganov diagnosticirajo le peščici ljudi. Povzročajo jo ličinke svinjske trakulje (Taenia solium). Lowrijeva se je leta 2007 odpravila na trimesečno potovanje po Indiji, kjer naj bi se po besedah njenega zdravnika tudi okužila, poroča BBC. Na potovanju se je sicer načrtno odločila, da se bo izogibala mesu v upanju, da ji bo to pomagalo preprečiti zastrupitev s hrano, vendar pa je njen zdravnik prepričan, da je nenamerno pojedla svinjino, ki je vsebovala mikroskopska jajčeca trakulje. Šele tri leta pozneje, leta 2010, je Lowri na stranišču restavracije odkrila trakuljo. Takoj je odšla k osebnemu zdravniku, vendar so bili rezultati testov blata zadovoljivi in se je počutila dobro, zato je življenje nadaljevala kot običajno.

Trakulja FOTO: Shutterstock

Minilo je eno leto in začela je imeti hude glavobole. Nato je leta 2011 doživela svoj prvi napad. "Res sem se začela mučiti, da bi izgovorila nekaj besed," je rekla. Nenadoma pa, tako se spomni, se je zbudila v rešilcu in se spraševala: "Kako se je to zgodilo? Zakaj?" Sledilo je bivanje v bolnišnici, CT in MRI preiskava, Lowri pa so naročili, naj pride po rezultate. "Zdravnik me je posedel in rekel: 'Prav, v redu, pregledali smo vaše posnetke in v vaših možganih našli 38 parazitov,'" je opisala Lowrijeva. "Z mamo sva samo strmeli v tla in se spraševali: 'Kaj za vraga, kaj je to?'" se spominja. Sprva so mislili, da gre za toksoplazmozo, okužbo, ki se širi s stikom z okuženimi mačjimi iztrebki. Potem pa je Lowrijeva mama vprašala, ali bi njen napad lahko bil povezan s trakuljo, ki jo je odkrila leto prej. Po nadaljnjih preiskavah so ji končno diagnosticirali nevrocisticerkozo. Nato je Lowri dva tedna ostala v bolnišnici, kjer so ji predpisali zdravila proti parazitom in steroide. Nekaj časa se je zdelo, da zdravljenje deluje. Več let je bila zdrava, v tem času se je s sestro odpravila na potovanje na Novo Zelandijo, se preselila v Bristol, obiskovala tečaje cirkusa in tekla polmaratone. Potem pa se je v službi nenadoma zgrudila.

Paraziti v možganih FOTO: Shutterstock

Postala je psihotična, končala v psihiatrični bolnišnici

Izkazalo se je, da ima ogromne otekline na možganih. Postala je zmedena in začela je čutiti otrplost in mravljinčenje v telesu. Takrat je pustila službo in se preselila k očetu v Carmarthen. Jemala je steroide, s pomočjo katerih se je spremenil tudi njen videz, postajala je vse bolj potrta, nato pa se je začela duševno sesuvati. Začela je postajati paranoična, celo psihotična, pojavila se je huda tesnoba in napadi panike. Šest tednov je morala bivati v psihiatrični bolnišnici. "Vstopila sem v sobo in obnašala se je kot otrok. Plazila se je po tleh, skrivala se je za zaveso, sedela v očetovem naročju, kot da bi bila stara pet let," se obiska v psihiatrični bolnišnici spominja ena od njenih prijateljic.

Paraziti so zdaj poapneli