Letališče znova odprto, a z omejitvami: odpovedanih več kot 500 letov

Letališče v Münchnu je danes ob 6. uri znova odprlo svoja vrata, a s številnimi omejitvami in odpovedi letov. Po besedah tiskovnega predstavnika letališča je danes odpovedanih 560 od 880 načrtovanih letov, poroča portal Sueddeutsche.de. Potnikom svetujejo, naj pred odhodom na letališče pri svoji letalski družbi preverijo status leta.

Na nedeljsko jutro so se sicer na letališču vile dolge kolone potnikov, številni so bili kritični do nemškega letalskega prevoznika Lufthansa, saj naj bi bili ti nedosegljivi prek telefona.