V muzeju Louvre zaradi nestabilne strukture zaprli eno od galerij

Kot so v ponedeljek sporočili iz muzeja, je bilo omejeno krilo že več let pod nadzorom zaradi svojih šibkih točk, ki so posledica njegove zapletene zasnove in prenove iz 30. let prejšnjega stoletja. Minilu konec tedna so v sklopu rednega pregleda ugotovili strukturne slabosti nekaterih nosilcev v stavbi.
Stroka je opozorila na nestabilnost več nosilcev, sledila je odločitev, da zaprejo galeriji Campana in pisarne v drugem nadstropju, dokler ne bodo raziskali vzrokov in izvedli nujna popravila.
Direktorica muzeja Louvre Laurence des Cars je že januarja opozorila na vedno slabše stanje muzejskih prostorov, od katerih so nekateri v zelo slabem stanju.
Kot so še sporočili iz muzeja, je obnova krila Sully sicer vključena v načrt prenove, ki jo je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal na začetku leta.
