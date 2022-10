V Vatikanskih muzejih razbil starodavna kipa in poskušal pobegniti

Direktor tiskovnega urada Vatikanskih muzejev Matteo Alessandrini je za CNN povedal, da se je 50-letni Američan nahajal v delu muzeja Galleria Chiaramonte, v katerem je približno 100 doprsnih kipov.

"Doprsni kipi so bili na police pritrjeni z žebljem in če jih potegnete s silo, se odtrgajo. Potegnil je enega in nato med begom prevrnil še drugega in takoj so prišli stražarji, ga ustavili in poslali vatikanski policiji, ki ga je privedla na zaslišanje," je pripovedoval Alessandrini. Turista so predali italijanskim oblastem.

"Oba doprsna kipa sta bila poškodovana. Eden je izgubil del nosu in uho, glava drugega pa je odpadla s podstavka," je še dodal.

Povedal je, da so se restavratorska dela že začela in da bosta kmalu restavrirana in vrnjena v muzej.

V letošnjem poletju je bilo v Rimu kar veliko težav z vandalizmom. Julija so kanadsko turistko ujeli, ko je v Kolosej vklesala svoje ime, medtem ko so ameriške turiste ujeli, ko so po Španskih stopnicah zabrisali skuterje in jih polomili, po istih stopnicah pa je svojim maseratijem zapeljal tudi savdski obiskovalec.