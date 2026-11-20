Če bi vas danes v nabiralniku pričakalo 50 evrov, bi verjetno najprej preverili, ali so zares vaši. V nizozemskem Schiedamu je takšno presenečenje doletelo več stanovalcev. Brez podpisa, brez pojasnila, brez pričakovanj. Kdo je skrivnostni dobrotnik, ki jim v nabiralnike podtika petdesetake in kaj želi s tem doseči?