V nacionalnem parku streljal na medveda, dobil visoko kazen

Ker je imel s seboj orožje je brez pomisleka ustrelil. Dvakrat. Kot se je ta teden zagovarjal pred sodnikom, je prekršek storil zato, ker se je medveda ustrašil.

"Med živaljo in moškim je bilo približno 30 metrov razdalje. Najprej je Painchaud izstrelil opozorilni strel, ko se mu je medved približal pa je ustrelil v žival," je zapisano v sodnih dokumentih. Medved se je nato okrvavljen skotalil po bregu in zbežal v gozd.

Prijatelja sta strele slišala in poklicala skrbnike nacionalnega parka, ki so ob prihodu na kraj dogodka začeli s preiskavo. "Iskanje medveda je bilo zelo zahtevno zaradi razmer in goste poraščenosti gozda," so takrat zapisali v parku. "Poškodovani medvedi so lahko zelo agresivni, zato se je treba iskanja lotiti zelo previdno," so tudi opozorili.

Medveda sicer niso našli, so pa na območju strelov odkrili dve puški in tudi sledi krvi.

Zaradi prekrška se je moral Serge ta teden zglasiti pred sodnikom, ki mu je kljub strahu naložil 7500 kanadskih dolarjev (približno 5150 evrov) kazni. "Vsi se bojimo medvedov," naj bi dejal med sodnim procesom, to pa ni dovoljšen razlog, da na priljubljeno pohodniško pot s seboj prinesemo nabito orožje.