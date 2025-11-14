V najožji ekipi novega newyorškega župana 25-letna Hrvatica

Dora Pekeč, 25-letna Hrvatica, je prevzela pomembno vlogo v novi newyorški mestni upravi, piše net.hr. Postala je glavna tiskovna predstavnica Zohrana Mamdanija, novoizvoljenega župana, ki sebe označuje za demokratičnega socialista in je bil prvi musliman, izvoljen na čelo največjega ameriškega mesta. Pekečeva je pred imenovanjem aktivno sodelovala v njegovi kampanji in velja za njegovo osebno svetovalko ter desno roko.
Že od začetka Mamdanijeve kampanje je imela vidno vlogo pri komuniciranju njegovih stališč. Med pogostimi javnimi nastopi je pojasnjevala njegove številne predloge – brezplačno uporabo javnih avtobusov in zagotavljanje univerzalnega otroškega varstva z obdavčitvijo bogatih, trgovine z nizkimi cenami za revne ter zamrznitev najemnin za Newyorčane, ki živijo v stanovanjih s stabilizirano najemnino.
Mamdanijeva retorika je dobro motivirala prebivalce New Yorka, saj je uspela pritegniti celo tiste, ki so bili neodločeni ali so preteklo leto izpustili predsedniške volitve.
Kdo je Dora Pekeč?
Čeprav je še zelo mlada, ima Dora za sabo že precej izkušenj v političnem komuniciranju. Diplomirala je iz političnih znanosti in javnih politik na prestižni univerzi Duke University. Aktivno je sodelovala pri številnih političnih projektih. Preden je začela delati za Mamdanija, je sodelovala v kampanji demokrata Brada Landerja, ki ga je na strankarskih volitvah premagal ravno Mamdani. Delala je tudi kot vodja komunikacij za demokratskega mestnega svetnika Billa Conwayja v Chicagu ter kot članica kampanjskega tima za ponovno izvolitev guvernerja Illinoisa J.B. Pritzkera.
25-letnica ima tudi močno družinsko ozadje. Njen oče, Aleksandar Pekeč, je priznana osebnost tako v hrvaških poslovnih kot akademskih krogih. Dela kot profesor na poslovni šoli univerze Duke. Poleg tega je tudi član Nadzornega odbora Atlantic Grupe, kar potrjuje njegov vpliv v gospodarstvu. Diplomiral je na Univerzi v Zagrebu, doktorat pa je zaključil na Univerzi Rutgers. Pet let je služboval tudi kot član Sveta za gospodarstvo predsednika Republike.
