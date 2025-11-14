V najožji ekipi novega newyorškega župana 25-letna Hrvatica

25-letna Hrvatica Dora Pekeč je prevzela pomembno vlogo v ekipi 34-letnega Zohrana Mamdanija, ki je prepričljivo slavil na volitvah za župana New Yorka. Imenoval jo je za svojo tiskovno predstavnico. 25-letnica je imela ključno vlogo pri razvoju in predstavitvi njegove uspešne kampanje.

Dora Pekeč, 25-letna Hrvatica, je prevzela pomembno vlogo v novi newyorški mestni upravi, piše net.hr. Postala je glavna tiskovna predstavnica Zohrana Mamdanija, novoizvoljenega župana, ki sebe označuje za demokratičnega socialista in je bil prvi musliman, izvoljen na čelo največjega ameriškega mesta. Pekečeva je pred imenovanjem aktivno sodelovala v njegovi kampanji in velja za njegovo osebno svetovalko ter desno roko.

Že od začetka Mamdanijeve kampanje je imela vidno vlogo pri komuniciranju njegovih stališč. Med pogostimi javnimi nastopi je pojasnjevala njegove številne predloge – brezplačno uporabo javnih avtobusov in zagotavljanje univerzalnega otroškega varstva z obdavčitvijo bogatih, trgovine z nizkimi cenami za revne ter zamrznitev najemnin za Newyorčane, ki živijo v stanovanjih s stabilizirano najemnino. Mamdanijeva retorika je dobro motivirala prebivalce New Yorka, saj je uspela pritegniti celo tiste, ki so bili neodločeni ali so preteklo leto izpustili predsedniške volitve.

Kdo je Dora Pekeč?