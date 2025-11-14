Svetli način
Tujina

V najožji ekipi novega newyorškega župana 25-letna Hrvatica

New York, 14. 11. 2025 12.11 | Posodobljeno pred 35 minutami

V.L.
13

25-letna Hrvatica Dora Pekeč je prevzela pomembno vlogo v ekipi 34-letnega Zohrana Mamdanija, ki je prepričljivo slavil na volitvah za župana New Yorka. Imenoval jo je za svojo tiskovno predstavnico. 25-letnica je imela ključno vlogo pri razvoju in predstavitvi njegove uspešne kampanje.

Dora Pekeč, 25-letna Hrvatica, je prevzela pomembno vlogo v novi newyorški mestni upravi, piše net.hr. Postala je glavna tiskovna predstavnica Zohrana Mamdanija, novoizvoljenega župana, ki sebe označuje za demokratičnega socialista in je bil prvi musliman, izvoljen na čelo največjega ameriškega mesta. Pekečeva je pred imenovanjem aktivno sodelovala v njegovi kampanji in velja za njegovo osebno svetovalko ter desno roko.

Že od začetka Mamdanijeve kampanje je imela vidno vlogo pri komuniciranju njegovih stališč. Med pogostimi javnimi nastopi je pojasnjevala njegove številne predloge – brezplačno uporabo javnih avtobusov in zagotavljanje univerzalnega otroškega varstva z obdavčitvijo bogatih, trgovine z nizkimi cenami za revne ter zamrznitev najemnin za Newyorčane, ki živijo v stanovanjih s stabilizirano najemnino.

Mamdanijeva retorika je dobro motivirala prebivalce New Yorka, saj je uspela pritegniti celo tiste, ki so bili neodločeni ali so preteklo leto izpustili predsedniške volitve. 

Kdo je Dora Pekeč?

Čeprav je še zelo mlada, ima Dora za sabo že precej izkušenj v političnem komuniciranju. Diplomirala je iz političnih znanosti in javnih politik na prestižni univerzi Duke University. Aktivno je sodelovala pri številnih političnih projektih. Preden je začela delati za Mamdanija, je sodelovala v kampanji demokrata Brada Landerja, ki ga je na strankarskih volitvah premagal ravno Mamdani. Delala je tudi kot vodja komunikacij za demokratskega mestnega svetnika Billa Conwayja v Chicagu ter kot članica kampanjskega tima za ponovno izvolitev guvernerja Illinoisa J.B. Pritzkera. 

25-letnica ima tudi močno družinsko ozadje. Njen oče, Aleksandar Pekeč, je priznana osebnost tako v hrvaških poslovnih kot akademskih krogih. Dela kot profesor na poslovni šoli univerze Duke. Poleg tega je tudi član Nadzornega odbora Atlantic Grupe, kar potrjuje njegov vpliv v gospodarstvu. Diplomiral je na Univerzi v Zagrebu, doktorat pa je zaključil na Univerzi Rutgers. Pet let je služboval tudi kot član Sveta za gospodarstvo predsednika Republike.

Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Dora Pekeč Zohran Mamdani New York
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
14. 11. 2025 12.46
Boda kmal oba deportirana,
ODGOVORI
0 0
Definbahija
14. 11. 2025 12.42
+3
Doza Hrvatizma dosežena
ODGOVORI
3 0
Z O V
14. 11. 2025 12.42
+2
🤮
ODGOVORI
3 1
brezveze13
14. 11. 2025 12.40
+0
še malo pa osvojimo ameriko. tramp melanijo newyok hrvatico uvozniki so večino črnogorci ni da ni
ODGOVORI
2 2
rudikarel
14. 11. 2025 12.45
+2
Indijanska Amerika je že zdavnaj osvojena, saj je priseljenska nacija. Samo malo se kolobarijo na vrhu.
ODGOVORI
2 0
Big M
14. 11. 2025 12.37
+2
NY je v 💩. In zdaj bo še v večjem.
ODGOVORI
4 2
klop12
14. 11. 2025 12.40
-2
ker s tko reku :lol
ODGOVORI
0 2
Big M
14. 11. 2025 12.44
+1
Točno tako Klopek
ODGOVORI
1 0
25petelinov
14. 11. 2025 12.31
+3
Zmagovalce vsi ljubijo. Luzerjev nihče.
ODGOVORI
4 1
Delavec_Slo
14. 11. 2025 12.31
+2
SAMO DA SE OMENI HRVAT 3X NA DAN, BOLANI STE!
ODGOVORI
6 4
bb5a
14. 11. 2025 12.29
+0
Če se gre komunizem, potem je itak edina izbira da izbere grezničarko iz komunistične države... je že navajena zavajat in lagat...
ODGOVORI
5 5
Amor Fati
14. 11. 2025 12.27
+2
Naj pokliče Monico, saj samo Monica ve kako se tem stvarem streže.
ODGOVORI
6 4
