V največji tovarni čokolade na svetu odkrili salmonelo

V največji tovarni čokolade na svetu, ki jo švicarski velikan Barry Callebaut upravlja v belgijskem mestu Wieze, so odkrili bakterije salmonele, je sporočilo podjetje. Podjetje, ki izdelke iz kakava in čokolade dobavlja tudi družbam, kot sta Nestle in Unilever, je proizvodnjo v tovarni že ustavilo.

"Vsi izdelki, proizvedeni po testu, so bili blokirani," je dejal tiskovni predstavnik podjetja Korneel Warlop. "Podjetje Barry Callebaut trenutno kontaktira vse stranke, ki so morda prejele okužene izdelke. Proizvodnja čokolade v kraju Wieze je do nadaljnjega prekinjena," je pojasnil in zagotovil, da se večina izdelkov, za katere je bilo ugotovljeno, da so kontaminirani s salmonelo, še vedno nahaja v tovarni. Kljub temu je podjetje stopilo v stik z vsemi svojimi strankami in jih pozvalo, naj na tržne police ne pošiljajo izdelkov, ki so jih izdelali iz čokolade, izdelane od 25. junija dalje v tovarni Wieze v Flandriji, severozahodno od Bruslja.

icon-expand Čokolada FOTO: Shutterstock

Družba izdelke dobavlja tudi Hersheyju, Mondelezu, Nestleju in Unileverju Švicarska družba Barry Callebaut v tovarni ne izdeluje čokolade za neposredno prodajo potrošnikom, temveč proizvaja tekočo čokolado v veleprodajnih serijah za 73 strank, ki izdelujejo slaščice. Družba sicer dobavlja izdelke iz kakava in čokolade številnim podjetjem v živilski industriji, tudi velikanom, kot so Hershey, Mondelez, Nestle in Unilever. Belgijska agencija za varnost hrane AFSCA je bila o odkritju salmonele obveščena, njen tiskovni predstavnik pa je potrdil, da je že začela preiskavo.

icon-expand Švicarska družba Barry Callebaut FOTO: Shutterstock

Največji prodajalec čokolade na svetu Barry Callebaut velja za največjega prodajalca čokolade na svetu, v poslovnem letu 2020-2021 je njegova letna prodaja znašala 2,2 milijona ton. Skupina s sedežem v Zürichu je v preteklem poslovnem letu ustvarila 384,5 milijona švicarskih frankov (385,5 milijona evrov) čistega dobička ob 7,2 milijarde frankov prometa. Skupina zaposluje več kot 13.000 ljudi in ima po vsem svetu več kot 60 proizvodnih obratov.